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立院否決職權修法覆議 青鳥藍鷹對峙

【明報專訊】台灣立法院昨（21日）表決行政院對「國會職權修法」所提覆議案，在野國民黨、民眾黨聯手挾人數優勢，否決覆議案。台北立院場外分別有綠營支持者「青鳥行動」和力挺在野的「藍鷹行動」到場聲援，雙方僅隔一條街道。入夜後，高雄出現示威活動。

中央社報道，立法院會5月28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，重點包括「總統國情報告」常態化採即時回答、被質詢人「藐視國會」最高罰新台幣20萬元等，相關函文送抵行政院。行政院認條文窒礙難行，提出覆議案並獲賴清德核可，移請立法院覆議。

行政院擬提釋憲 總統府尊重

昨被否決後，行政院長依法應即接受該決議。行政院發言人表示對此感到沉痛與遺憾，未來會聲請釋憲。總統府說，對於覆議案結果，行政院及立法院民進黨團皆表示將提出釋憲聲請，總統府予以尊重。

民眾黨團總召黃國昌表示，這是台灣民主歷史上的重要時刻，行政院長卓榮泰應依憲法增修條文規定接受立法院的決定。國民黨主席朱立倫說，若民進黨持續「反改革」，國民黨會繼續到各地，讓民眾了解改革決心。民進黨立法院黨團總召柯建銘以「不信公理喚不回，不容正義盡成灰」表達態度。

在立法院外訴求「反國會擴權」的多個公民團體發布新聞稿，指很遺憾未能改變國民黨的決定，但這次行動已讓國民黨不得不展開大規模動員，針對某些法案的立場也開始退縮。

高雄數百人手機燈光「反濫權」

高雄中央公園昨晚7時舉行「高雄大路過3.0」，吸引數百民眾聚集在中山路、五福路一帶，活動期間眾人一同舉牌、以手機燈光表達「反濫權」訴求。

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