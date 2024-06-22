美再對台軍售 京斥用台血汗錢養肥自己

新華社報道，吳謙強調民進黨當局「倚外謀獨」，買再多的武器也帶不來安全，只會把戰火引向台灣；解放軍將全面加強練兵備戰，堅決粉碎一切「台獨」分裂圖謀。

中方制裁洛歇馬丁實體高管

同日，中國外交部也宣布反制決定，即日對參與出售台灣武器的洛歇馬丁（Lockheed Martin，內地譯洛克希德·馬丁）導彈系統集成實驗室、洛歇馬丁先進技術實驗室、洛歇馬丁風險投資公司等實體，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。

對洛歇馬丁公司董事長、總裁、首席執行官詹姆斯·泰克里特、首席運營官弗蘭克·聖約翰、首席財務官傑西·馬萊夫等企業高級管理人員，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

另外，中國商務部昨發布複審裁定公告，對原產於台灣、韓國、美國的進口苯乙烯繼續徵收反傾銷稅，實施期限5年，23日起生效實施。其中，對於台灣化學纖維公司徵收稅率為3.8%、其他台灣公司為4.2%。