美再對台軍售 京斥用台血汗錢養肥自己

【明報專訊】針對美方批准無人機及配套系統服務等總額約3.6億美元新一輪對台軍售案，中國國防部發言人吳謙昨批評美國用台灣老百姓的血汗錢養肥自己的軍工複合體，不惜把台灣變成「火藥桶」，「這無異於謀財害命、自私虛偽至極。」
新華社報道，吳謙強調民進黨當局「倚外謀獨」，買再多的武器也帶不來安全，只會把戰火引向台灣；解放軍將全面加強練兵備戰，堅決粉碎一切「台獨」分裂圖謀。
中方制裁洛歇馬丁實體高管
同日，中國外交部也宣布反制決定，即日對參與出售台灣武器的洛歇馬丁（Lockheed Martin，內地譯洛克希德·馬丁）導彈系統集成實驗室、洛歇馬丁先進技術實驗室、洛歇馬丁風險投資公司等實體，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。
對洛歇馬丁公司董事長、總裁、首席執行官詹姆斯·泰克里特、首席運營官弗蘭克·聖約翰、首席財務官傑西·馬萊夫等企業高級管理人員，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。
另外，中國商務部昨發布複審裁定公告，對原產於台灣、韓國、美國的進口苯乙烯繼續徵收反傾銷稅，實施期限5年，23日起生效實施。其中，對於台灣化學纖維公司徵收稅率為3.8%、其他台灣公司為4.2%。