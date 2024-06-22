陸明確台獨行為 涵教育傳媒領域 最高死刑境外可照審 國台辦強調針對台獨頑固分子

新華社報道，國台辦昨日舉行專題記者會，介紹最高法院、最高檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合發布的《意見》，根據《反分裂國家法》和《刑法》等法律規定，對「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的定罪量刑標準和程序規範等作出具體規定。《意見》印發予全國省份和新疆建設兵團的公檢法、國安和司法機關，以及軍事法院、軍事檢察院，要求認真貫徹執行，即日實施。

對於適用分裂國家罪的具體行為，《意見》認定有5種組織、策劃、實施行為，包括成立台獨組織、發動公投台獨、推動台灣加入國際組織，以及「利用職權在教育、文化、歷史、新聞傳媒等領域大肆歪曲、篡改台灣是中國一部分的事實，或者打壓支持兩岸關係和平發展和國家統一的政黨、團體、人員的」。

追訴期20年 情節嚴重過期仍可訴

公安部法制局副局長孫萍補充，分裂國家犯罪最高是死刑，追訴期是20年，「台獨頑固分子的分裂行為一天不停止，法律追究的利劍就會始終高懸，無論他們逃到哪，都將依法終身追責。」如果分裂國家犯罪情節特別惡劣嚴重，即使超過20年追訴期限，只要經最高檢察院核准，仍可依法起訴。

「台獨分子逃到哪都終身追責」

《意見》第3部分列明的司法程序，包括若有被告在境外，但檢察機關認為「有明確的指控犯罪事實」，在符合一定條件下，法庭可在被告缺席下開庭審判。至於認罪的疑犯，司法機關可「從寬處理」。

有記者問，台灣民眾可能擔心這份司法文件影響他們的言論自由，對參與兩岸交流產生顧慮。國台辦發言人陳斌華表示，《意見》從標題到正文都清晰指明，刑事懲治措施是針對極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的頑固分子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不涉及廣大台灣同胞。

陸委會籲勿受威脅 赴陸須慎思

中央社昨晚引述台陸委會強調「北京當局對台灣完全不具司法管轄權，中共所謂的法律與規範對台灣民眾毫無拘束力」，呼籲民眾安心，勿受威脅與恫嚇。陸委會再次提醒台灣民眾，慎重思考前往大陸的必要性，也呼籲在陸民眾注意人身安全。

新華社發表評論，認為在台海形勢緊張動蕩之際，這項依法打擊「台獨」分裂、推進國家統一進程的戰略性舉措，進一步充實了反「台獨」、反干涉法律工具箱，彰顯了捍衛國家主權、統一和領土完整的堅定立場。

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