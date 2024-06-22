稱洪水來太快 桂林認警報遲

梅州雨災38死兩失蹤

中新社報道，梅州平遠縣防汛指揮部通報，該縣受災人口55,388人，房屋倒塌或嚴重受損近5,500間，農作物受災面積6759公頃，預計直接經濟損失約58.5億元（人民幣，下同）。

在20日洪水過境受淹的桂林，昨市區開始清淤、消毒，一度關閉的火車站也重開。《南方都市報》報道，經營汽車配件店的劉先生哽咽稱洪水湧入商舖措手不及，損失近60萬。不少居民認為，洪災是上游水庫泄洪引起。

廣西防汛抗旱指揮部辦公室副主任周運逵對央視表示，桂林漓江在本月16日發生了一次超級洪水，洪水還沒有完全消退，上游多地便發生特大暴雨，調節洪水的4座水庫已滿泄，「上游來多少水，只能被動地泄多少水」，發揮不了攔蓄洪水的作用，因此形成洪水迅速倒灌進入城內。

水庫滿 「上游來多少水泄多少」

針對預警環節是否到位的問題，周運逵承認全網發布短訊可能會有延遲，有些民眾可能滯後才收到短訊，而洪水來得太快，令民眾來不及轉移財產，在發預警這方面有改進空間。

南方暴雨也導致安徽黃山市逾20萬人受災，40家景區暫停開放；湖南則有24萬餘人受災。

台灣同樣出現暴雨災害，花蓮多處出現土石流。其中台鐵229次自強號列車昨傍晚近5時行經花蓮和仁段時，因路軌遭土石流掩蓋，造成列車出軌停在花蓮清水隧道內，9人受傷，其中司機手部骨折。