明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

珠江長江190河現洪水 梅州水退青年返鄉救災

【明報專訊】國家水利部珠江水利委員會統計，截至昨午，珠江流域160條河流發生超警戒洪水；洞庭湖、鄱陽湖水系近30條大小河流發生超警戒洪水。目前，西江洪水仍在演進，上游桂江全線仍維持超警態勢。

長江流域下旬料仍大雨

長江委水文氣象預報，20日至25日，長江幹流附近及鄱陽湖、洞庭湖水系自北向南有大雨、局地暴雨的降水過程；26日至29日，嘉陵江、漢江及長江中下游幹流以北有大雨、局地暴雨。6月底至7月上旬末，長江流域預計仍有連續性降雨過程，防汛形勢日趨複雜嚴峻。

安徽黃山市前日開始出現暴雨，截至昨下午4時，黃山市平均降雨量232毫米、較常年同期多11.2倍。黃山天都峰、西海大峽谷、西大門等區域臨時關閉部分景點。宣城市境內20多家景區暫停開放。在湖南，受持續降雨影響，湘江2024年第2號洪水昨凌晨形成，洪峰過境長沙。

廣東梅州多地洪水昨逐漸退去，救援人員清淤泥、通水電、通道路，在受災較嚴重的蕉嶺縣石寨村，村民返回清理家園。從廣州返回石寨村的郭先生說，此前留在村裏的基本是長者，村內近半土坯房（以泥為牆的房）倒塌，在外地打工年輕人紛紛請假返鄉救災。

受強降雨影響，福建龍岩上杭縣部分村鎮發生不同程度的洪澇、泥石流等地質災害。在受災最嚴重的溪口鎮，共有8座橋樑被冲毁，15個村落通訊斷聯。當地消防武警徒步運送應急物資入村，並撤離傷者。

國家防總昨針對安徽、湖北、重慶啟動防汛四級應急響應，維持針對廣西的防汛三級應急響應，維持針對浙江、貴州、廣東、湖南、江西的防汛四級應急響應。

相關字詞﹕強降雨 水庫 受災 暴雨 洪水

上 / 下一篇新聞