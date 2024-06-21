珠江長江190河現洪水 梅州水退青年返鄉救災

長江流域下旬料仍大雨

長江委水文氣象預報，20日至25日，長江幹流附近及鄱陽湖、洞庭湖水系自北向南有大雨、局地暴雨的降水過程；26日至29日，嘉陵江、漢江及長江中下游幹流以北有大雨、局地暴雨。6月底至7月上旬末，長江流域預計仍有連續性降雨過程，防汛形勢日趨複雜嚴峻。

安徽黃山市前日開始出現暴雨，截至昨下午4時，黃山市平均降雨量232毫米、較常年同期多11.2倍。黃山天都峰、西海大峽谷、西大門等區域臨時關閉部分景點。宣城市境內20多家景區暫停開放。在湖南，受持續降雨影響，湘江2024年第2號洪水昨凌晨形成，洪峰過境長沙。

廣東梅州多地洪水昨逐漸退去，救援人員清淤泥、通水電、通道路，在受災較嚴重的蕉嶺縣石寨村，村民返回清理家園。從廣州返回石寨村的郭先生說，此前留在村裏的基本是長者，村內近半土坯房（以泥為牆的房）倒塌，在外地打工年輕人紛紛請假返鄉救災。

受強降雨影響，福建龍岩上杭縣部分村鎮發生不同程度的洪澇、泥石流等地質災害。在受災最嚴重的溪口鎮，共有8座橋樑被冲毁，15個村落通訊斷聯。當地消防武警徒步運送應急物資入村，並撤離傷者。

國家防總昨針對安徽、湖北、重慶啟動防汛四級應急響應，維持針對廣西的防汛三級應急響應，維持針對浙江、貴州、廣東、湖南、江西的防汛四級應急響應。