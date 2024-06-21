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桂林大洪 象山沒鼻 30年一遇 市區水浸車站被淹

【明報專訊】國家防汛抗旱總指揮部昨（20日）對南方9個省份發布防汛應急響應，其中廣西提升至三級應急響應。受連日強降雨及漓江上游水庫泄洪影響，廣西漓江桂林水文站於昨零時55分出現148.88米洪峰水位，高於保證水位1.88米，每秒流量6380立方米，水位、流量均列1958年有實測資料以來第一，是超30年一遇大洪水，市區多處水浸，桂林火車站及象鼻山等景區被淹。

廣西自治區水文中心昨表示，凌晨洪峰過後，漓江正在退水中。截至昨傍晚5時，桂江桂林水文站水位146.32米，超警戒線0.32米。預計未來24小時，漓江桂林城區河段以緩慢退水為主。

新華社報道，受持續強降雨等影響，桂林各主要河流水位前天開始迅速暴漲，當天下午5時水位（148.55米）已超過1998年漓江特大洪水的148.4米，桂林市防汛抗旱指揮部於當晚10時20分將桂林市防汛應急響應提升為最高的一級。

部分地區積水及胸 藥店員工遇難

至昨日洪峰過境期間，桂林市區多處內澇。在桂林火車站，由於站前廣場積水影響旅客進出，鐵路部門將在桂林站乘車或到站旅客暫時改由桂林北站辦理。桂林市七星、秀峰等四城區的40多處道路因積水中斷，地標象鼻山已不見象鼻。部分地區積水水位漲至成年人胸口位置，居民將隨身物品舉過頭頂，涉水緩步前行。在桂林秀峰區甲山菜市場門口一家藥店，積水深達80厘米，疑因暴雨漲水，一名女營業員在店內遇難。

漓江的螞蝗洲、大洲島、小洲島等多個洲島被洪水圍困。桂林海事局執法人員協同應急救援隊伍，分批次轉移受困民眾，截至前天下午5時，共組織轉移被困69人。

廣西自治區水文中心昨發布洪水黃色預警，截至昨傍晚5時，廣西仍有18條河流出現超警戒線洪水；西江梧州水文站水位超警戒線5.19米，水位持續上漲中。未來24小時，潯江桂平市江口鎮、西江梧州城區河段將出現超警4至6米的洪水。

據桂林市氣象部門介紹，昨日，隨着降雨系統的移動，影響桂林的本輪強降水過程已趨於結束。不過，下游面臨洪水壓力，桂江第2號洪水正向陽朔縣推進，西江第2號洪水向桂平市江口鎮推進。

相關字詞﹕洪水 積水 暴雨 桂林

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