桂林大洪 象山沒鼻 30年一遇 市區水浸車站被淹

廣西自治區水文中心昨表示，凌晨洪峰過後，漓江正在退水中。截至昨傍晚5時，桂江桂林水文站水位146.32米，超警戒線0.32米。預計未來24小時，漓江桂林城區河段以緩慢退水為主。

新華社報道，受持續強降雨等影響，桂林各主要河流水位前天開始迅速暴漲，當天下午5時水位（148.55米）已超過1998年漓江特大洪水的148.4米，桂林市防汛抗旱指揮部於當晚10時20分將桂林市防汛應急響應提升為最高的一級。

部分地區積水及胸 藥店員工遇難

至昨日洪峰過境期間，桂林市區多處內澇。在桂林火車站，由於站前廣場積水影響旅客進出，鐵路部門將在桂林站乘車或到站旅客暫時改由桂林北站辦理。桂林市七星、秀峰等四城區的40多處道路因積水中斷，地標象鼻山已不見象鼻。部分地區積水水位漲至成年人胸口位置，居民將隨身物品舉過頭頂，涉水緩步前行。在桂林秀峰區甲山菜市場門口一家藥店，積水深達80厘米，疑因暴雨漲水，一名女營業員在店內遇難。

漓江的螞蝗洲、大洲島、小洲島等多個洲島被洪水圍困。桂林海事局執法人員協同應急救援隊伍，分批次轉移受困民眾，截至前天下午5時，共組織轉移被困69人。

廣西自治區水文中心昨發布洪水黃色預警，截至昨傍晚5時，廣西仍有18條河流出現超警戒線洪水；西江梧州水文站水位超警戒線5.19米，水位持續上漲中。未來24小時，潯江桂平市江口鎮、西江梧州城區河段將出現超警4至6米的洪水。

據桂林市氣象部門介紹，昨日，隨着降雨系統的移動，影響桂林的本輪強降水過程已趨於結束。不過，下游面臨洪水壓力，桂江第2號洪水正向陽朔縣推進，西江第2號洪水向桂平市江口鎮推進。