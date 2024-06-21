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駐京周記：書展看歐洲熱潮東瀛冷風

【明報專訊】第三十屆北京國際圖書博覽會已經拉開帷幕，各國各地區展館「爭奇鬥豔」，每個展館都特色鮮明，歐洲各館人來人往，日本館卻稍顯冷清。

北京市政府介紹，今屆書展與2023年相比，新增15個參展國家，包括阿塞拜疆、卡塔爾、捷克、斯洛伐克、尼日利亞等；日本、馬來西亞、英國、意大利等國家展台的面積顯著擴大。海外展商數量達1050家，較2023年增加150家，佔展商總數的65.6%；國內展商數量達550家，各類活動也排滿日程。

書展在經常承辦各項大型活動的國家會議中心舉辦，書展範圍一共四層，其中一層（第二層）設立市集和美食街，看書購物吃喝一次解決消費需求。此次書展還設置了藝術書展、繪本展和插畫展，不過都需要另行購票，地下一層的專業書籍展區也需要60元的通行證方可通行。每層展區外都有工作人員查驗票據，也可在現場預約進入。

中國各省份展廳亦各具特色

主展區內，無論是中國各省份的展廳，還是世界各國各地區的展廳，每個展廳的特色都各不相同，重點也各具特色。四川省的展廳內是各式各樣的大熊貓書籍，還舉行着熊貓出版中心首批出版成果全球發布儀式；河北館內是大量的命題作文與周刊佔據主位；山東館前放了諸如《齊書》等典籍；北京館則是擺出了各類帶有北京特色的文學書籍；台灣館「講」起了人類歷史。在德國館與法國館，主辦方擺出了各類獲獎圖書，日本館則是放了不少雜誌及推理小說作品。

對比人氣，德國館和法國館等歐洲國家展廳內，圖書堆放密密麻麻，到訪的人也絡繹不絕。很多人興致勃勃地翻閱着展廳內的書籍，許多出版社同行看到感興趣的書，就和工作人員談起了版權和翻譯的生意。而一旁的日本館，多少顯得有些冷清。角川、講談社這些出版社的貨架上空空蕩蕩，除了一些雜誌和推理小說外，只有零星幾本漫畫擺在一旁；工作人員坐在一起開會，看展觀眾幾乎為零。

香港的兩個展廳裏，金庸相關的書籍仍舊受到很多關注，此外，香港的教輔類書籍也很受歡迎，也有觀眾感歎於香港中學就教授會計類學科。

駐京記者 王佩凡

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