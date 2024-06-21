李強結束訪馬 安華讚無大國領袖傲慢

新華社報道，李強致辭表示，近年來，中馬經貿合作展現出欣欣向榮的蓬勃態勢，隨着中馬關係的進一步發展，將為兩國經貿合作、兩國企業投資興業帶來更多新機遇；希望雙方企業繼續深耕兩國市場，用好用足《區域全面經濟伙伴關係協定》，不斷發掘貿易增長潛力，努力釋放投資合作動能；相信在兩國工商界以及各界朋友的共同努力下，中馬關係的下一個50年必將是又一個黃金50年。

安華表示，馬方願同中方通過對話進一步增進相互理解，深化貿易、投資、科技、教育等領域合作，推進文明交流互鑑。馬媒引述安華表示，在連續兩日與李強互動中，深切感受到中國領導人友好、禮貌、互相尊重，絲毫沒有大國領袖的傲慢。「在我與許多海外朋友的大多數接觸中，這種態度在其他地方並不常見。我們討論數小時，過程沒有任何傲慢、居高臨下或最後通牒迹象。」

中馬互延長免簽

昨日發布的中馬聯合聲明中提到，中方同意延長對馬來西亞公民免簽政策至2025年底，作為互惠安排，馬方將延長對中國公民免簽證政策至2026年底。雙方確認，中馬將開展新一輪大熊貓保護合作研究。兩國同意聯合申請將「舞獅」項目列入聯合國非物質文化遺產名錄，將共同保護該文化遺產。