習青海訪藏傳佛寺 盼弘愛國愛教優良傳統

【明報專訊】國家主席習近平連日在青海、寧夏考察民族交往交流交融情况。周二（18日）在青海省會西寧參觀藏傳佛教宏覺寺時，習近平指出，宏覺寺在增進歷代中央政府與藏傳佛教聯繫方面發揮了重要的橋樑紐帶作用；要向老一輩革命家學習，把新時代黨的統戰、民族、宗教工作做得更好。
「中國西藏網」周三刊文介紹，1951年底，時任西北局副書記習仲勳（習近平父親）代表中共中央和毛澤東親臨宏覺寺，會見十世班禪額爾德尼‧確吉堅贊3個小時，進一步落實有關西藏和平解放協議、十世班禪進藏具體安排。
促民族共同體意識從小植孩子心靈
新華社前日披露了宏覺寺民主管理委員會負責人向習近平敬獻哈達，僧人提香爐、持寶傘迎接的情况，以及習近平走進佛寺大殿聽取介紹的情景。習還參觀展覽了解「老一輩革命家關心推動民族工作和宗教工作的情况」，他希望青海藏傳佛教界弘揚愛國愛教優良傳統。
當天，習近平亦到一所藏族寄宿制中學考察，了解學校將思政課內容融入日常教學情況，要求把中華民族共同體意識從小就植入孩子們的心靈。習近平對青海省委省政府表示，要繼續做好民族工作和宗教工作，促進各民族全方位嵌入、廣泛交往交流交融。
結束青海行程後，習近平前日轉抵寧夏，首站到銀川市金鳳區長城花園社區，了解社區推動各族群眾交往交流交融等各方面情況。