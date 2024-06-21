習青海訪藏傳佛寺 盼弘愛國愛教優良傳統

「中國西藏網」周三刊文介紹，1951年底，時任西北局副書記習仲勳（習近平父親）代表中共中央和毛澤東親臨宏覺寺，會見十世班禪額爾德尼‧確吉堅贊3個小時，進一步落實有關西藏和平解放協議、十世班禪進藏具體安排。

促民族共同體意識從小植孩子心靈

新華社前日披露了宏覺寺民主管理委員會負責人向習近平敬獻哈達，僧人提香爐、持寶傘迎接的情况，以及習近平走進佛寺大殿聽取介紹的情景。習還參觀展覽了解「老一輩革命家關心推動民族工作和宗教工作的情况」，他希望青海藏傳佛教界弘揚愛國愛教優良傳統。

當天，習近平亦到一所藏族寄宿制中學考察，了解學校將思政課內容融入日常教學情況，要求把中華民族共同體意識從小就植入孩子們的心靈。習近平對青海省委省政府表示，要繼續做好民族工作和宗教工作，促進各民族全方位嵌入、廣泛交往交流交融。

結束青海行程後，習近平前日轉抵寧夏，首站到銀川市金鳳區長城花園社區，了解社區推動各族群眾交往交流交融等各方面情況。