歐盟中國商會報告：八成電動車華企對歐投資信心減

《中國日報》和「觀察者網」報道，圓桌論壇會後發布《中國新能源汽車企業在歐發展報告》，指出歐盟對中國電動車開徵的臨時反補貼關稅形成嚴峻的市場准入壁壘，自反補貼調查宣布以來，在歐洲的中國新能源汽車企業的銷量、聲譽均受到負面影響，也損害了中國車企在歐洲發展的信心。

73%和67%的受訪企業表示，反補貼調查對其歐洲市場銷量和品牌聲譽產生負面影響；83%受訪企業表示其歐洲合作伙伴表達對合作的擔憂，歐洲各類經銷商、租賃公司合作的積極性、配合度明顯降低；82%受訪企業表示對歐投資信心下降。多數受訪企業認為，多種因素導致經濟活動泛政治化趨勢明顯，開徵反補貼稅將顯著增加企業成本。

歐盟中國商會會長徐辰認為，當全球化悄然演變，近鏈化、友鏈化佈局加速，世界經貿規則「意大利麵碗效應」更加突顯，催生歐盟在新冠疫情、地緣政治衝突和大國角力合力下的保護主義行動，讓包括商會會員在內的新能源領域企業首當其衝。徐辰說，業界希望歐盟客觀看待中國企業對歐盟和全球綠色轉型所作出的貢獻，切實助力中歐綠色伙伴建設。