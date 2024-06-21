德副總理今訪華 調解歐中爭端矚目 解釋德經貿政策 與鄭柵潔共同主持氣候對話

哈貝克啓程前表示，中國是德國應對氣候變化等全球挑戰不可或缺的合作伙伴。據德國經濟和氣候保護部網站，哈貝克認為，德中必須保持對話，討論公平和平等的競爭條件非常重要。哈貝克訪華期間，將和中方討論雙邊關係，當前的經濟、能源和氣候政策問題。

冀推動更公平貿易 另訪滬杭

哈貝克此次亞洲之行首站是韓國，結束訪韓後轉抵北京。哈貝克周六將在北京與中國國家發改委主任鄭柵潔共同主持首次中德政府間氣候變化和綠色轉型對話，預料他也將和中國高層官員會見。

去年6月，中德舉行第七輪政府磋商，同意建立氣候變化和綠色轉型對話合作機制。今年3月鄭柵潔與哈貝克視像會面，共同宣布正式啟動該合作機制；哈貝克當時表示，願藉此推動能效、循環經濟、工業綠色低碳轉型等領域務實合作，期待與鄭柵潔共同主持機制首次對話。

除了北京，哈貝克也將在上海參訪寶馬汽車的研發中心，到杭州與大學生交流討論，並參觀電商巨頭阿里巴巴的總部。醫療、實驗室技術、汽車工業及IT等行業的中型企業代表團將一同訪華，德國聯邦議院亦有議員隨團到訪。

華學者料向中方傳遞三層意思

德國經濟部在近期的吹風中透露，哈貝克此行將向中方解釋德國的貿易和經濟政策，包括其對能源多元化的需求。同時，汽車關稅問題是不可避免的，但哈貝克不是代表歐委會談判。德經濟部表示，哈貝克不會直接參與關稅談判，但會在會晤中推動更公平的貿易條件。

內地《解放日報》引述同濟大學德國研究中心主任鄭春榮解讀，哈貝克此次訪華主要聚焦經貿議題，最大的關注點是他將如何與中方磋商歐盟對華電動汽車加稅問題並尋求解決方案。「聽取中國訴求並向歐盟轉達，推動形成解決方案，這是哈貝克與中方會談的一大目標。」

鄭春榮預計，哈貝克會向中方傳遞三層意思：重申德國不支持歐盟對華加徵懲罰性關稅；指出中國強勁出口給歐洲市場造成問題；呼籲通過談判解決問題。

德國之聲指，哈貝克除將表態「公平競爭」是德國核心利益外，德中還有另一些棘手的經貿投資議題，例如德國機械設備製造商協會（VDMA）呼籲哈貝克在中國談及「產能過剩」問題。據德國聯邦統計局18日發布，今年1月至4月德國進口的電動車中，約40.9%來自中國。

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