車停路中央稱有「外交豁免」 APSCO秘書長拍片致歉

有北京博主表示，他在本月16日開車出門遇到社區外有一輛掛使館車牌的公務車停在道路中間，導致堵車，車上一名中年女子在交涉中態度囂張。該博主並上傳影片顯示，一名路過司機上前溝通交涉，車內的中年女子態度惡劣叫囂：「你再拍我，我告訴你，我報公安，懂什麼叫使館車嗎？懂什麼叫外交豁免權嗎？滾蛋！」

影片在網絡傳播後，引來網民震怒，網民經人肉揭發該女人原來是亞太空間合作組織秘書長余琦，亞太空間合作組織是由亞太地區聯合國成員國組成的政府間國際組織，總部設於北京。余琦曾任國家航天局國際合作司副司長。不少網民聲言要求追究其濫權耍官威。

前《環球時報》總編輯胡錫進亦在微博指出「大媽真是丟人」。他稱使館車也要遵守交通規則。在不佔路擋道、不堵塞交通的這個基本規則面前，任何外交車輛都無「豁免權」。

在輿論幾乎一面倒指摘下，余琦昨拍影片公開道歉。影片中，余琦表示，向大家做出深刻的檢討，致以最深刻的歉意。「我也意識到我的行為對所在國際組織造成了不良影響，對此深感自責。真誠接受各方的批評，接受相關部門的處理。」

警稱依法罰款 追究違法養狗

針對此事，北京警方昨通報，指近日一外交號牌車輛因停車引發糾紛。警方稱經調查，余和丈夫將車停在機動車道上違反規定，在他人提醒時仍拒絕挪車，並辱罵他人、發表不當言論，造成不良社會影響。對於上述交通違法情況，公安交管部門依法作出罰款處罰。對該夫婦違規飼養犬隻違法行為，依法定程序作出相應處理。對余存在的治安違法行為，已立為行政案件開展工作。