北京國際書展 港設館說香港故事

今年是第三十屆北京國際圖書博覽會，今屆圖博會以「深化文明互鑒，合作共贏未來」為主題。展覽面積達5.5萬平方米，71個國家和地區的1600家展商現場參展，其中海外展商數量達1050家，佔展商總數的65.6%，國內展商數量達550家，將集中展示近幾年出版的精品力作和重點「走出去」圖書。

香港館是其中最受歡迎的展館之一。據「2024北京國際圖書博覽會—香港館」主席于克凌先生介紹，本次展館選題的原因意在「治癒」。疫情期間小朋友們受到的壓力很大，希望通過香港本地原創的優秀漫畫，以及優秀的插畫師們創作的童書，讓小朋友們能夠放鬆心情，更加開心。另外，也冀通過博覽會與世界各地出版商交流溝通，推廣香港優秀的印刷技術。

兒童讀物吸讀者 有讚香港教育意識先進

今次展館副題為「童愛悅讀」，展館門前的展示架上陳列了多本主題各異的兒童閱讀書籍，也吸引了眾多父母前來閱讀。許多讀者亦被其中有關性教育和性別教育的書籍吸引，有父母稱讚香港教育意識先進，並有意選購圖書用於兒童教育。

香港館內不僅展出多達700本兒童圖書及親子讀物，並設有包括一直深受參觀者喜愛的「綜合展區」，為印刷出版企業而設的「企業產品展示和洽談區」等六大展區。同時，館內每天都有豐富的互動活動可供參加。

最受歡迎的圖書是由廣東教育出版社同香港商務印書館合作出版的《看見中國：文物里的上下五千年》系列圖書。系列共十冊，目前已賣出30餘萬冊，截至2023年10月已刊印4次。

明報記者 王佩凡