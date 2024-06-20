李強晤安華 同意應自主處理南海問題

李強：東海岸鐵路將成一帶一路樣板

據新華社報道，昨下午，李強和安華共同推桿，正式啟動鵝嘜車站建設。李強說，相信在雙方共同努力下，一定會把項目建設成為「一帶一路」合作的樣板路。中方也願同馬方積極研究東海岸鐵路同中老、中泰鐵路相聯通。安華表示，相信藉助「中國速度」和先進科技，東海岸鐵路項目將只爭朝夕。馬來西亞東海岸鐵路全長665公里，是中企目前在海外承建的最大單體交通基礎設施項目，此前在當地因債務問題備受爭議，曾被叫停。

李強昨上午在首相府同安華會談，表示過去半個世紀，不論國際風雲如何變幻，中馬關係始終不斷穩步向前，走在地區國家前列，發揮了標桿和示範作用。安華表示，馬方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國實現國家統一，不支持任何主張「台獨」的言行。李強和安華一致同意，中國與有關東盟國家應自主妥善處理南海問題，管控矛盾分歧，促進對話合作，堅持雙邊解決問題的大方向。

另據大馬《東方日報》報道，中馬昨日共簽署14項合作備忘錄和協議，包括中馬免簽意向書、住房合作，以及新鮮榴槤出口至中國植物檢疫要求議定書等。目前，中國允許大馬榴槤果肉或果泥、冷凍帶核榴槤果肉進口。