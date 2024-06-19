發改委批歐盟加徵電動車稅 「公平競爭名義毁公平競爭」

據中新社，李超通報中國新能源汽車產業快速發展，今年以來延續良好態勢。前5個月，新能源汽車產銷量分別為392.6萬輛和389.5萬輛，按年分別增長30.7%和32.5%，銷量佔全部汽車銷量的比例為33.9%。她指出，下一步，發改委將會同有關方面，繼續通過政策引導、規範監管等方式營造公平競爭的市場環境，加強國際合作，持續推動新能源汽車產業高質量發展。

李超批評歐委會將調查工作武器化、政治化，打着公平競爭名義破壞公平競爭；中國積極支持各國汽車企業公平參與競爭，維護全球汽車產業鏈供應鏈穩定，希望歐方深思慎行，尊重基本經濟規律和世貿組織規則，聽取歐盟業界呼籲，糾正錯誤做法，盡快回到開放合作、綠色發展的正道上來。

中國商務部17日宣布對歐盟進口豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查後，歐盟最大的對華豬肉出口國西班牙表示，希望歐中雙方在該問題上「有談判空間」。丹麥農業與食品委員會也表示擔憂，下屬貿易協會Danske Slagterier 的主席布雷霍爾姆敦促各方盡快考慮對就業、食品安全和生產的影響，並於7月4日前找到解決方案。中國海關總署數據顯示，中國的進口豬肉逾半來自歐洲，西班牙是當中最大供應國，法國、荷蘭和丹麥也佔有相當比例。