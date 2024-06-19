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南方暴雨增至13死 閩最大宗祠浸毁倒塌

【明報專訊】中國南方地區暴雨持續，粵閩贛三省交界區域受災嚴重，至昨日（18日）已造成至少13人死亡，有「客家第一祠」之稱的福建省上杭縣官田李氏大宗祠因受特大暴雨襲擊，周一（17日）凌晨大面積坍塌，不少文物被掩埋。

「澎湃新聞」引述宗祠管理委員會表示，初步判定坍塌原因是夯土牆身被嚴重浸泡（浸泡水位1.5米，浸泡時間6小時），土質軟化失去支撐力導致。官田李氏大宗祠始建於1836年，是福建省最大、保存最完好的宗祠，屬國家重點文物。宗祠受損建築面積約1000平方米，宗祠主座無重大損毁，無人傷亡。

據不完全統計，截至昨日，本輪暴雨已導致上杭縣4人死亡；相鄰武平縣暴雨致4死2失蹤，近400房屋倒塌。

與福建接壤的廣東梅州市，近日也遭遇罕見洪澇災害，已致5人遇難、15人失蹤。重災區平遠縣因道路多發滑坡，部分村落通訊中斷、道路受阻，塌方近千處。央視報道，平遠縣東石鎮白嶺村的掛村工作組長馬平前日在轉移民眾時，突遇山泥傾瀉，房屋坍塌導致殉職。

江西多地持續暴雨，多地河流水位超出警戒線，贛江發生2024年第2號洪水，鄱陽湖水位突破16米大關，洪災已致江西36.5萬人受災。

習指示保社會大局穩定

發改委撥1.3億抗災

國家主席習近平昨就應對今年極端氣候發指示，強調近期南澇北旱特徵明顯，各地區和有關部門要有力有效應對各類突發事件，切實保障人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。國家發改委昨安排中央預算內投資1.3億元，支持福建、廣東受災地區受損學校醫院、水利防洪等設施應急恢復。

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