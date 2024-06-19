多食客「曬」脷黑 網紅火鍋店陷食安風波 否認亞硝酸鹽問題 涉事店關閉樣品送檢

餐廳負責人稱鐵鍋煮椒反應惹質疑

成都「錦觀新聞」報道，杭州一名消費者6月13日在網上發布短片稱，在楠火鍋點了一個辣湯、一個菌湯以及牛蛙、土豆、豆芽、鹵豬蹄、雞腳、鹵肥腸，吃完後舌頭變黑。當時餐廳負責人解釋稱，可能是因為鐵鍋的原因，辣鍋的辣椒跟鐵鍋在一塊煮，時間久了就產生這個問題。

在該條短片下方的評論區，多名網民留言稱自己也出現類似情况，並展示黑脷。《南方都市報》報道，有網民在社交平台發帖稱，自己和妹妹去吃了楠火鍋之後舌頭變黑了。另有網民表示，「楠火鍋」的鍋底煮久會變苦，「涮了菜全是苦味」。針對舌頭變黑，分店的回應都是因為鐵鍋發生反應，引起網民質疑，有人聯繫到亞硝酸鹽中毒主要的特點是由於組織缺氧而引起的紫紺現象，懷疑食品亞硝酸鹽超標。

「楠火鍋」15日在杭州事主短片評論區道歉，稱工作人員未經調查當即作出不實回覆，將把涉事門店鍋底樣品送檢。前日，「楠火鍋」在微博發聲明，稱公司已關閉涉事的「楠火鍋」杭州奧體印象城店，將店內同批次菜品、底料、餐具等全部做封存處理，並二次送檢。

聲明稱，公司使用的食材包括食鹽在內全部符合國家標準，絕不存在網傳的「亞硝酸鹽」等食品安全問題，亦強調「絕不可能發生」循環使用湯底的情况。顧客出現餐後舌頭發黑問題的原因目前仍未查明，需等待專業機構的檢測結果，後續將公示檢測報告。

內地網民譽「火鍋天花板」

成都上縱集團旗下的「楠火鍋」被內地網民譽為「火鍋天花板」，是小紅書打卡熱門食店。據楠火鍋官網顯示，楠火鍋品牌起源於1993年，號稱川渝排隊王，連續兩年登重慶必吃榜，目前已在華北、華東、廣東等地區開設分店。