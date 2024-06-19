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建交50周年 李強抵大馬訪問3天

【明報專訊】國務院總理李強周二（18日）結束訪澳行程，晚上乘包機抵達吉隆坡國際機場，開始對馬來西亞3天正式訪問，是他出任總理以來首次訪馬。李強將與馬來西亞首相安華會晤，中馬雙方將簽署多項協議，包括續簽一項五年期的經貿合作協議。

將晤安華 簽多項合作協議

李強在機場發表書面講話時提到，中方願同馬方攜手努力，以中馬建交50周年為新起點，進一步加強發展戰略對接，深化互惠互利合作，增進文明交流互鑑，不斷把中馬命運共同體建設引向深入，為地區和世界的和平穩定、發展繁榮貢獻更大力量。

星州網報道，訪問大馬期間，李強將與安華討論雙邊事務，就雙方共同關心的地區和全球問題交換意見，亦會見證兩國企業及機構簽署多項合作諒解備忘錄及協議，包括數字經濟、旅遊、高等教育、農產品貿易等。他們將出席慶祝中馬建交50周年晚宴。李強也將拜會國家元首蘇丹依布拉欣，以及和兩國商界領袖共進商務午宴。

李強還計劃出席在雪州鵝嘜縣舉行的東海岸鐵路計劃（ECRL）奠基儀式，該項目是「一帶一路」合作重點工程。

李強離開澳洲前，到珀斯中資天齊鋰業在當地鋰電池廠參觀，又參觀一個用於清潔能源生產的私人研究設施。他與澳洲總理阿爾巴尼斯在珀斯出席中澳工商界首席執行官圓桌會，表示目前中澳關係呈現穩步向好的積極勢頭，呼籲雙方尊重彼此國情和核心利益，堅持坦誠對話、包容理解。而出席華僑華人團體舉辦的午宴時，李強呼籲澳洲華僑華人支持兩國關係發展，他表示前幾年中澳關係遇到困難及波折，但是在雙方共同努力下，兩國關係現時已走上正軌。

相關字詞﹕馬來西亞 安華 李強

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