明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

軍方：潛艇部隊「以核為主」 核潛艇常態化巡航

【明報專訊】解放軍潛艇部隊今天（6月19日）成立70周年，央視軍事頻道連日播出潛艇部隊宣傳片，受訪潛艇軍官首度透露，中國潛艇部隊以核潛艇為主力，已實現核潛艇常態化巡航，「誰來我也不怕」，而且潛艇魚雷攻擊、導彈攻擊在海上驗證都得到了「歷史性的突破」。

在其中一段潛艇宣傳片中，海軍某潛艇支隊軍官文學星說，「現在國家潛艇部隊發展是核常兼備，以核為主。我們核潛艇常態化在海上進行巡航，這是讓國家人民能夠心平氣和地謀發展搞經濟，誰來我也不怕，這就是我們人民的底氣」。

中國潛艇部隊此前是以常規動力為主，並且一直致力打造核潛艇部隊，此次是罕見地在「核常兼備」外，加上了「以核為主」的說法。而裝備「巨浪2」潛射彈道導彈的094型戰略核潛艇，更受外界關注。2023年4月，五角大樓的報告透露，解放軍已經裝備6艘094型核潛艇，得以開啟24小時不間斷戰備巡航新模式。核潛艇常態化巡航，讓中國海軍具備可靠的海基核威懾力量，給西方帶來巨大戰略壓力。

稱魚雷導彈攻擊「歷史突破」

央視宣傳片還播出潛艇打靶情况，魚雷由水下射出，上升擊中海面靶艦，巨大的爆炸將靶艦後部直接托起，水面冒出數十米高水柱，湧起巨浪，隨後靶艦下沉。文學星說，「目前，我們的魚雷攻擊、導彈攻擊，在海上驗證都得到了歷史性的突破。意味着我們作戰能力更強、作戰海域更廣，用上我們的時候更有信心。」

台灣專家推測靶艦是解放軍海軍90年代裝備的「074型」兩棲登陸艦，現已逐漸退役。該魚雷不僅威力很大，還可能具備尾流自導能力，重點打擊軍艦尾部螺旋槳。

上 / 下一篇新聞