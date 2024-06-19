軍方：潛艇部隊「以核為主」 核潛艇常態化巡航

在其中一段潛艇宣傳片中，海軍某潛艇支隊軍官文學星說，「現在國家潛艇部隊發展是核常兼備，以核為主。我們核潛艇常態化在海上進行巡航，這是讓國家人民能夠心平氣和地謀發展搞經濟，誰來我也不怕，這就是我們人民的底氣」。

中國潛艇部隊此前是以常規動力為主，並且一直致力打造核潛艇部隊，此次是罕見地在「核常兼備」外，加上了「以核為主」的說法。而裝備「巨浪2」潛射彈道導彈的094型戰略核潛艇，更受外界關注。2023年4月，五角大樓的報告透露，解放軍已經裝備6艘094型核潛艇，得以開啟24小時不間斷戰備巡航新模式。核潛艇常態化巡航，讓中國海軍具備可靠的海基核威懾力量，給西方帶來巨大戰略壓力。

稱魚雷導彈攻擊「歷史突破」

央視宣傳片還播出潛艇打靶情况，魚雷由水下射出，上升擊中海面靶艦，巨大的爆炸將靶艦後部直接托起，水面冒出數十米高水柱，湧起巨浪，隨後靶艦下沉。文學星說，「目前，我們的魚雷攻擊、導彈攻擊，在海上驗證都得到了歷史性的突破。意味着我們作戰能力更強、作戰海域更廣，用上我們的時候更有信心。」

台灣專家推測靶艦是解放軍海軍90年代裝備的「074型」兩棲登陸艦，現已逐漸退役。該魚雷不僅威力很大，還可能具備尾流自導能力，重點打擊軍艦尾部螺旋槳。