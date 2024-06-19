解放軍核潛艇浮航台海 被指示威 民進黨：灰色地帶戰略 台專家：疑故障

台灣《聯合報》報道，有澎湖漁民昨清晨在台灣海峽捕撈作業時，目擊一艘潛艇在眼前浮出水面，讓漁民大吃一驚。根據漁民報稱位置，有關潛艇出現在靠近福建的金廈水道，東碇島附近，浮出水面後，有一艘解放軍軍艦抵達伴隨向北航行，往大陸方向現駛離，潛艇之後全程未再下潛。當時有不少台灣漁船正在作業，均清楚目擊。東森新聞指台灣海巡署派遣巡防艇全程監控。

台灣國防部長顧立雄昨在立法院受訪時，證實有大陸潛艦浮出水面，並表示台灣軍方利用相關「情監偵」手段對此有掌握，手段不宜對外透露，詳細內容也暫時保密。《聯合報》引述國防部官員稱，該艦其實一路浮航北上，可能因能見度不良等因素，漁民直到距其不遠才看到，誤以為其在附近上浮。

根據台灣海軍獎勵規定，漁民回報不明軍事艦艇照片、發現位置，最高可領3萬元新台幣（約7400港元）獎金，若軍事價值高，獎金加碼。

料094型核潛艇 可攜洲際導彈

台灣海軍前艦長呂禮詩研判該艦是094型「晉級」核潛艇，浮航時位置在大陸領海內。

台海安全研析中心主任梅復興認為，大陸潛艇浮航台海不太可能旨在恫嚇台灣，因為戰略核潛艇對台海戰爭沒有直接軍事意義，反而導致其他國家誤解，讓區域緊張升級。梅復興認為比較合理的解讀應該是該潛艇北返基地或船廠執行保養工程，浮航通過台海。

台灣國防部智庫國防院學者舒孝煌、台灣前海軍艦隊戰隊長江炘杓也對中央社表示，台灣海峽大部分水深僅60米，而潛艇合適的作戰深度至少50至100米間，台海並不利於潛艇操作。舒孝煌認為，潛艇可能遭遇故障等因素「讓它不得不浮航」。

微信公眾號「天空力量」撰文指出，從現場照片可以判斷，浮航潛艇是可攜帶「巨浪2A」潛射洲際導彈的解放軍094A型戰略核潛艇。在解放軍實施「聯合利劍2024A」環台演習後，艦機距離台灣本島的距離也愈來愈近；如今核潛艇在台海上浮通過，顯然是向台灣當局及美國展示「在台灣海峽，到底是誰說了算」。

「天空力量」提到，該艦也可能是北上進行例行維護作業，而台海水深太淺，若潛航，094A型核潛艇容易觸底，而且躲不過反潛偵查，還不如大大方方地浮出水面正常航行。

民進黨稱針對第一島鏈

民進黨「中國事務部」主任吳峻鋕說，這是大陸灰色地帶戰略一環，不是只針對台灣，而是針對整個第一島鏈，要提高警覺。顧立雄也表示，大陸不斷對台軍事襲擾、灰色地帶威脅，以及認知作戰，「不要驚慌，也不要麻木不仁」。

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