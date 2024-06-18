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梅州洪災釀5死 14萬戶停電 有村民稱泄洪未及時轉移

【明報專訊】廣東韓江發生今年第4號洪水，受災最嚴重的梅州多處受淹、山泥傾瀉，截至昨天（17日）造成至少5人死亡、15人失蹤，13人被困，近14萬戶居民停電，部分村鎮與外界失聯。

應急響應升最高 多村成孤島

梅州昨天將防汛應急響應升至最高級別，部分地區学校停課。據央視報道，梅縣、蕉嶺縣、平遠縣和大埔縣截至昨天上午仍有13.8萬戶停電。蕉嶺縣廣福鎮有水壩漫頂，當地村民上網發帖求救，稱當局前天通知蕉嶺長潭水庫和平遠柚樹河合併泄洪，多名村民未及時轉移被困。村民稱「5分鐘水就多漲了20公分」，由影片可見，村內未天光水位已有一層樓高。

此前因塌方致48死的梅大高速所在大埔縣也是重災區，據《羊城晚報》報道，大埔縣已轉移1萬375人。平遠縣則有多處道路中斷，省道S334、S239，國道G358仍在搶修，多個村莊被洪水圍困一度成為「孤島」。廣東當局昨啓動4級救災應急響應，省長王偉中帶隊赴梅州現場督導。

韓江水位創逾廿年高

韓江幹流三河壩水文站昨午出現48.24米的洪峰水位，超警戒水位6.24米，為超20年一遇。韓江流域17條河流發生超警戒水位以上洪水，其中汀江等7條河流超保證水位，松源河、石窟河發生有實測資料以來最大洪水。除了韓江，北江、西江水位也大幅上漲。

據廣東氣象部門，全省有12個鎮街在16日至17日錄得超過250毫米雨量，其中梅州平遠縣泗水鎮24小時降雨達363.1毫米。昨天午間降雨主要分布在揭陽、汕頭、東莞；未來三日雷雨集中在韶關、清遠、肇慶等粵北地區。

閩暴雨致4死 轉移逾6萬人

南方各省區均暴雨成災，福建龍岩武平縣24小時降雨達372毫米破紀錄，已造成4人死亡、2人失蹤，近5萬人受災。福建閩江、汀江、永定河等18條河流發生超警戒線洪水。截至昨天下午6時全省已轉移超過6萬人。

廣西提升重大氣象災害（暴雨）應急響應為Ⅱ級，昨日河池出現洪水圍村險情，桂林漓江船舶封航，17日至18日還將出現大暴雨。湖南有70縣遭暴雨襲擊，全省共轉移8300餘人。江西66個縣36.5萬人受災，緊急轉移安置2201人。

相關字詞﹕暴雨 洪災

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