北京慶黃埔百年 習寄語反「獨」促統

賀信指黃埔精神「愛國革命」

新華社報道，習近平在賀信中指出，黃埔軍校同學會是中國共產黨領導下聯繫海內外黃埔同學及其親屬的愛國群眾團體，成立以來始終服務黨和國家發展大局，為擴大兩岸交流合作、反對「台獨」分裂、推進祖國統一作出了積極貢獻。習近平希望廣大海內外黃埔同學及其親屬不忘先輩遺志，為推進強國建設、民族復興偉業作出貢獻。

全國政協主席王滬寧出席座談會並講話，他說，習近平的賀信深刻闡明黃埔軍校同學會的性質宗旨和使命任務，對海內外黃埔同學及親屬提出殷切期望，要深入學習領會，抓好貫徹落實。

王滬寧促同學會積極參與兩岸交流

王滬寧在講話中表示，海內外黃埔同學及親屬具有愛國革命的光榮歷史和優良傳統，是推進祖國統一和民族復興的重要力量；要傳承弘揚「愛國、革命」的黃埔精神，共同致力於實現中華民族偉大復興；要堅定不移推進祖國統一大業，積極參與兩岸交流合作，不斷增進國家民族認同，鑄牢中華民族共同體意識；要堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，堅決維護台海和平穩定，堅定守護中華民族共同家園。

在台灣，黃埔精神闡釋為「犧牲、團結、負責」，身兼三軍統帥的賴清德前日主持「黃埔建校100周年校慶活動」時強調「中華民國在哪裏，黃埔精神就在那裏」。而在北京成立的黃埔軍校同學會6月14日（成立40周年紀念日）撰文指出，黃埔精神內涵是「愛國革命、奮鬥犧牲、團結合作、責任擔當」，愛國主義是核心。