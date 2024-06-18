李強見反對黨領袖 盼加強溝通妥處分歧

李強在會面中表示，中澳關係保持穩定、不斷發展，最符合兩國的根本利益，也有利於地區的和平、穩定與繁榮。希望澳洲各界繼續客觀看待中國發展，支持兩國互利合作不斷走深走實，為中澳關係健康穩定發展貢獻力量。新華社引述達頓表示，樂見中國發展繁榮並將中國視為伙伴，希望澳中關係穩定發展。

達頓民意支持首超執政黨

達頓是自由黨領袖，該黨在對華政策上屬於澳洲的鷹派，上屆自由黨政府與中方關係惡劣。澳洲預計於明年5月大選，《悉尼晨鋒報》周日（16日）公布最新「Resolve政治監察」民調結果，作為首選總理，達頓的選民支持率達到36%，而現任總理阿爾巴尼斯的支持率卻下降至35%，這是在野黨領袖首次在這項民意調查中佔據領先地位。

民調：六成憂澳中關係 半數料爆衝突

另據「澳洲廣播電台」（ABC）報道，在李強訪澳之際，澳智庫澳中關係研究院發布最新民調，再次表明澳洲人對中國的不信任依然存在，半數受訪者認為未來三年與中國發生衝突的「可能性很大」。報告顯示大多數（64%）澳洲人對澳中關係仍然表示擔憂，但與2021年（74%）以及2022年（73%）的歷史高位相比大幅下降。