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晤澳總理 李強：願不斷擴大貿易規模 中方予澳公民免簽 阿爾巴尼斯：歡迎中國人留學旅遊

【明報專訊】國務院總理李強於當地時間周一（17日）在坎培拉會晤澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）時指出，中方願同澳方不斷擴大貿易規模，積極拓展新能源汽車合作，希望澳方為雙方人員往來提供更多便利，反對陣營對抗和「新冷戰」，建設開放型世界經濟。兩國總理一致同意堅持中澳全面戰略伙伴關係定位，鞏固中澳關係改善發展勢頭，共同維護地區和世界和平、穩定與繁榮。

會晤聯合成果聲明昨隨後發布，雙方宣布年內將在澳舉行第十屆中澳科技合作聯委會會議、中澳高級別對話第八次會議等對話。中方將把澳洲納入單方面免簽國家範圍，雙方同意互為旅遊、商務、探親人員審發3至5年多次入境簽證。

新華社報道，第九輪中澳總理年度會晤在坎培拉議會大廈舉行，李強表示，去年11月阿爾巴尼斯總理訪華以來，中澳各領域對話合作進一步恢復發展，兩國關係實現全面轉圜。

李強冀澳支持香港加入RCEP

李強指出，中澳關係的本質特徵是互利共贏，中澳發展對彼此是機遇而不是挑戰。中方願同澳方不斷擴大貿易規模，積極拓展新能源汽車、可再生能源發電等領域合作，加強地方、文旅等交流合作。希望澳方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境，為雙方人員往來提供更多便利。中方願同澳方在地區和國際層面加強協調合作，從維護本地區和平穩定出發，反對陣營對抗和「新冷戰」，堅持開放包容、共同發展，攜手推進地區經濟一體化，建設開放型世界經濟。他並希望澳洲支持香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。

阿爾巴尼斯表示，澳方高興地看到，當前澳中關係企穩向好。澳方堅持一個中國政策，不支持「台灣獨立」。澳方支持中國發展繁榮，願同中方保持對話溝通，深化經貿、能源、人文等領域合作，加強兩國立法機構交往，不讓分歧定義雙邊關係，推動澳中關係持續改善和發展。歡迎更多中國學生和遊客來澳留學、旅遊。

重啟中澳戰略經濟對話 擬增直飛航班

會晤後，兩國總理共同見證簽署戰略經濟對話、自貿協定實施等領域多項雙邊合作文件，並會見記者。雙方發表《中澳總理年度會晤聯合成果聲明》。聲明指出，雙方確認計劃於2024年重啟中澳戰略經濟對話。雙方歡迎進一步增進人文交流；歡迎兩國直航航班數量增加；歡迎便利人員往來措施的實施。兩國領導人同意2025年舉行下一輪中澳總理年度會晤。中方邀請澳方領導人在雙方方便時訪華，澳方表示歡迎。

阿爾巴尼斯在會晤後共同見媒體時表示，兩國恢復接觸，他「決心盡我們所能繼續發展我們的關係」。對於中國以間諜罪判處「死緩」的澳籍華裔作家楊恆均，他已向李強表達關切。在區域問題上，阿爾巴尼斯稱，兩國將加強軍事溝通以避免摩擦。

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相關字詞﹕聲明 免簽 阿爾巴尼斯（Anthony Albanese） 李強 中澳關係

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