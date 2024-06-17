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德副總理本周訪華 料就關稅「激烈磋商」

【明報專訊】德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）周三（19日）起將率團先後訪問韓國與中國，針對貿易、氣候保護和能源政策等議題分別同兩國官員會談。據德新社（DPA）報道，中德預計就歐盟對華電動車加稅問題展開「激烈磋商」；路透社稱哈貝克此行會向中方爭取「更公平的貿易條件」，不會直接參與關稅談判。

周三啓程訪韓 商貿易氣候能源

據法新社報道，哈貝克初定先到韓國訪問，周五至周日再轉到北京、上海和杭州，會見政界人士、商界代表，以及當地德國企業代表。這將是哈貝克首次訪華。德國經濟部發言人上周五表示，哈貝克無法回避電動車加稅問題，但不會「代表歐盟立場磋商」。該發言人表示，德國歡迎「友好的解決方案」，需要中方作出「認真的舉措」。

德政府或尋降對華電動車稅

另據彭博社報道，德國政府正尋求阻止或降低新的對華電動車關稅。德國交通部長威辛（Volker Wissing）表示「沒有人想和中國打貿易戰……對德國和歐盟都是一場災難」。寶馬、平治、大眾等在華有大量投資的德國車企均對關稅問題表達擔憂。

中國是德國最大的貿易伙伴之一，去年兩國雙邊貿易約為2540億歐元（約2.1萬億港元），佔德國貿易總額8%。

相關字詞﹕關稅 中德關係 中歐貿易 電動車

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