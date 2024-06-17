「網網」「福妮」返期將屆 李强：將續予澳大熊貓

新華社報道，在動物園熊貓館，李强聽取中澳專家對兩國大熊貓保護合作研究和在澳大熊貓養護情况的介紹。南澳州州督孫芳安、州長馬思諾，澳外交部長黃英賢、貿易部長法瑞爾陪同考察。

李强表示，阿德萊德動物園擁有南半球唯一一對大熊貓「網網」和「福妮」。「看到牠們雖遠在他鄉，但在澳得到精心照料，在阿德萊德動物園安家落戶、快樂生活，我感到很欣慰。」「網網」和「福妮」成為中澳友好的使者，是中澳兩國人民深厚友誼的象徵，說明只要用心呵護，中澳合作就能跨越廣闊太平洋、超越各種差異，實現相互成就、互利共贏。

按協議，「網網」和「福妮」今年將返回中國。李强說，中方願同澳方延續大熊貓保護合作研究。據法新社報道，李强表示，中國將盡快提供另一對同樣漂亮、活潑可愛、年輕的大熊貓給阿德萊德動物園。李强還稱，中國政府長期對大熊貓採取一系列保護措施，成效顯著，體現中國為世界生物多樣和瀕危動物保護做的貢獻。

當地小學生用中文為李强演唱熊貓主題歌曲。李强表示，歡迎大家有機會到中國去，看看大熊貓生長的地方，了解中國風光和文化，做中澳友好的小使者。

與澳葡萄酒商共晉午餐

另據路透社報道，李强還同剛剛獲中國市場解禁的澳洲葡萄酒商共晉午餐。中國是澳洲最大的貿易伙伴，到訪澳洲當天，李强表示，「兩國關係在經歷波折後重回正確發展軌道」。