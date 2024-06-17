FT：習稱美盼陸攻台 絕不上當

專家指京憂台問題成美籌碼

英國《金融時報》（FT）引述多名知情人士報道，習近平去年4月與歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在北京會面時表示，美國試圖誘騙大陸攻打台灣，但他絕不會上當。另外，有消息人士透露，習近平也向下屬官員發出類似警告。

報道又稱，習近平對馮德萊恩的言論，是他首次對外國領袖提出這一主張的已知例子。習近平還表示，與美國的衝突將摧毁中國許多成就，並破壞他在2049年前達成「偉大復興」的目標。

對於習近平是否曾有該表述，南京大學國際關係學院執行院長朱鋒對中央社表示「是有可能」。朱鋒批評，包括一些智庫在內的美國強硬派近年不斷在台灣問題上「拱火」，目的就是中國大陸若對台灣出手，美國就有制裁中國的理由。朱鋒指出，習近平若是發出上述警告，也代表對美國將台灣問題當成對付中國籌碼的強烈擔憂和憤怒。

朱鋒表示，中國當前重心是經濟問題，「為什麼要捲入台海戰火」。他並強調北京期盼維持台海和平的立場沒變。

朱鋒也抨擊美國總統拜登外交政策失敗，已有俄烏戰爭、以哈衝突兩場戰事，若台海開戰，美國將同時面對3場戰事。