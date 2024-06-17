明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

FT：習稱美盼陸攻台 絕不上當

【明報專訊】據英媒報道，中國國家主席習近平去年表示，美國試圖慫恿中國大陸攻擊台灣。針對該消息，內地學者朱鋒表示「有可能」，這反映北京對美國將台灣問題當成籌碼對付中國的強烈擔憂和憤怒。

專家指京憂台問題成美籌碼

英國《金融時報》（FT）引述多名知情人士報道，習近平去年4月與歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在北京會面時表示，美國試圖誘騙大陸攻打台灣，但他絕不會上當。另外，有消息人士透露，習近平也向下屬官員發出類似警告。

報道又稱，習近平對馮德萊恩的言論，是他首次對外國領袖提出這一主張的已知例子。習近平還表示，與美國的衝突將摧毁中國許多成就，並破壞他在2049年前達成「偉大復興」的目標。

對於習近平是否曾有該表述，南京大學國際關係學院執行院長朱鋒對中央社表示「是有可能」。朱鋒批評，包括一些智庫在內的美國強硬派近年不斷在台灣問題上「拱火」，目的就是中國大陸若對台灣出手，美國就有制裁中國的理由。朱鋒指出，習近平若是發出上述警告，也代表對美國將台灣問題當成對付中國籌碼的強烈擔憂和憤怒。

朱鋒表示，中國當前重心是經濟問題，「為什麼要捲入台海戰火」。他並強調北京期盼維持台海和平的立場沒變。

朱鋒也抨擊美國總統拜登外交政策失敗，已有俄烏戰爭、以哈衝突兩場戰事，若台海開戰，美國將同時面對3場戰事。

相關字詞﹕台海局勢 戰爭 習近平 金融時報

上 / 下一篇新聞