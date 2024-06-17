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兩岸各慶黃埔百年 賴：真陸官為台戰 賴任後首閱兵 穗軍校舊址推校史展

【明報專訊】黃埔軍校建校100周年，兩岸各自慶祝。台灣高雄鳳山陸軍軍官學校昨天（16日）舉行慶典，台灣領導人賴清德親自閱兵。賴致辭表示，「為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰」才是「真陸官」，沒有這份雄心壯志就是「假黃埔」。另外，位於廣州的黃埔軍校舊址紀念館經裝修，昨日重新開館，並推出「國共合作的不朽豐碑——大革命中的黃埔軍校（1924—1927）」校史展。

位於高雄鳳山、承襲黃埔軍校傳統的陸軍官校昨擴大舉辦校慶活動，由賴清德親自校閱，這也是賴上任後首次校閱台軍。中央社報道，出席典禮的還有台立法院長韓國瑜、台國安會秘書長吳釗燮、台國防部長顧立雄及三軍司令、歷任台國防部長等。

韓國瑜吳釗燮台防長出席

賴清德致辭表示，能以台灣三軍統帥身分主持黃埔百年慶典，深感榮幸。陸官成立之時，是國家危亡、國事內外交迫之際，當時走進陸官年輕人，滿腔熱血，踏上東征、北伐、抗戰征途，展現「不怕苦、不怕難、不怕死」的大無畏精神。賴清德表示，一百年來，縱使歷史景物、場景物換星移，但堅定確信，「中華民國在哪裏，黃埔精神就在那裏」。

賴並強調，秉持「為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰」才是真陸官，沒這份雄心壯志就是假黃埔。賴呼籲陸軍官校全體師生，體認新時代挑戰和使命。最大挑戰是中國大陸「視併吞台灣」為偉大復興，最高使命是「勇敢承擔起守護台灣」的重責大任。

針對馬英九曾引用台國防院報告，稱解放軍攻台「首戰即終戰」。賴清德亦在致辭中回應，「我們絕不能敵我不分，也不能敵友不分，更不能接受首戰即終戰的投降主義」。

賴：不接受首戰即終投降主義

馬辦批「台獨」意志置福祉上

馬英九基金會執行長蕭旭岑隨後發新聞稿指出，「首戰即終戰」是蔡英文任內的評估報告，賴清德是指摘蔡政府時期的這份研究是投降主義。蕭稱戰爭很殘酷，身為領導人，要窮盡一切避戰，備戰但絕不引戰，又稱賴就任至今未滿1月，已將個人「台獨」意志，置於台灣利益和人民福祉之上。

陸黃埔同學會 各地辦暖身活動

另邊廂，適逢黃埔軍校建校百周年，大陸「黃埔軍校同學會」微信公眾號「天下黃埔」稱，該會各地組織近日已啟動紀念「黃埔百年」暖身活動。

據中新社報道，位於廣州的黃埔軍校舊址紀念館經裝修，昨日重新開館。「國共合作的不朽豐碑——大革命中的黃埔軍校（1924—1927）」校史展全新開展；校本部和軍校俱樂部原狀陳列向公眾開放；收錄逾17萬黃埔軍校學員資料的「黃埔同學錄查詢室」數據庫正式上線。

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相關字詞﹕中華民國 明報 國民黨 解放軍 蔡英文 紀念 馬英九 黃埔軍校

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