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陸委會前副主委：兩岸關係已巨變 可從軟實力入手

【明報專訊】在主論壇開幕前一日（14日）舉行的兩岸智庫論壇上，台灣陸委會前副主委、中國文化大學大陸研究所所長趙建民提出，兩岸關係已出現巨變，政治現階段很難找到交集，在中華民族歷史連接方面可以有所作為，讓台灣人在情感上願意連接兩岸，「是大陸未來可以考慮的對台工作方向。」

上海「觀察者網」引述趙建民在會上表示，兩岸出現「三大巨變」，第一是風向的變化，過去談「和平紅利」、「和平協議」，如今談「兩岸和平」這4字都很困難，現在兩岸的民意比較敵對。其次，美國過去在兩岸關係中扮演相對持平的角色，但當前看起來更支持台灣「抗中」，侵蝕兩岸和平基本動力。最後，兩岸實力轉變，台方積極規劃交流的信心大不如前，政治人物更多思考的是如何自我防禦。

自稱台灣人不等同台獨

三個不利轉變背景下，趙建議找其它辦法來減少政治衝擊，台灣民眾對大陸的軟實力如「科目三」、電視劇《繁花》都有一些共鳴，兩岸在這方面可以深入合作。他還提到，台灣人自稱「台灣人」有歷史、地理各方面的原因，不一定就是主張「台獨」，尤其是很多年輕人在台灣出生、成長，「就像福建人說自己是福建人一樣，建議一定要把這點分清楚。」

他最後指出，大陸對台灣人提供了很多國民化的待遇，可政策「沒有做到台灣內部去」，這是未來可以考慮的對台工作方向。

相關字詞﹕趙建民 兩岸關係

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