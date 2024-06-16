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王滬寧：統一是福分裂是禍 海峽論壇廈門開幕 陸委會指耗巨資統戰徒勞

【明報專訊】第十六屆海峽論壇大會昨日在福建廈門開幕，全國政協主席王滬寧致辭時強調「團結統一是福、分裂動蕩是禍」，台灣自古屬於中國，台灣同胞天生就是中華民族的一分子；中國主權和領土完整從未分裂，只有堅持「一個中國」和「九二共識」，才能確保台海和平。

台灣陸委會昨晚回應稱，海峽論壇是中共每年耗費大量資源所舉辦的對台統戰交流平台，但始終難以獲得台灣民眾的共鳴；如果沒有辦法讓台灣人民感受到對岸也能珍視民主、自由價值，落實人權保障，任何統戰活動與政治宣傳都是徒勞。

「台灣自古屬於中國，台灣同胞天生就是中華民族的一份子，歷史不容扭曲，血緣無法改變。」《聯合報》引述王滬寧在會上表示，70多年來，儘管兩岸尚未完全統一，但「中國主權和領土完整從未分裂」，兩岸同屬一個國家、兩岸同胞同屬一個民族的歷史事實和法理基礎從未改變，也不可能改變。

王稱習已指明兩岸方向

反台獨共護台海和平

據中新社，王滬寧提到，習近平4月在「習馬二會」時發表的重要講話為兩岸關係發展、台海和平穩定指明了方向。他說，兩岸同胞要本着對歷史、對民族負責的態度，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，共同維護台海和平安寧，共同推動兩岸關係重回正確道路；要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的主流民意；希望兩岸青年多往來、多交流、多交心，感悟歷史大勢、堅守民族大義、勇擔時代大任，為實現中華民族偉大復興貢獻青春力量。

國民黨連勝文率團赴會

稱和平是台主流民意

大會開始前，王滬寧會見率團參會的國民黨副主席連勝文。連勝文表示，當前台灣多數民眾希望兩岸之間能夠和平相處、互惠友好，這是任何人都不能忽視的台灣主流民意。連勝文隨後於論壇致辭表示，國民黨推動兩岸青年交流的目的，就是不要讓兩岸年輕人之間的友誼，被少數偏激的言論所影響；國民黨十分認同北京提出福建省兩岸人民融合發展示範區，希望大陸能夠繼續延續一些具有戰略意義的做法，讓海峽兩岸進一步正向發展。

作為大陸年度大型對台交流活動，論壇今年邀請了台灣各界嘉賓約7000人參加，由兩岸86個單位共同主辦，安排系列活動50場。

相關字詞﹕兩岸交流 連勝文 王滬寧 海峽論壇

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