中國海警新規准拘外國人 菲要求聯國准擴南海疆界

菲外交部在社交平台X發表聲明，稱負責海事和海洋事務的外交部助理部長阿爾費雷斯，當地時間14日在紐約向聯合國海洋事務和海洋法司（DOALOS）正式提交了擴展大陸架報告。DOALOS 為CLCS 提供秘書處服務。

根據《聯合國海洋法公約》，大陸架被視為沿海國陸地的自然延伸，主權國可開採大陸架自然資源。超過（領海基線計起）200海里的大陸架外部界限聲索，須經CLCS審議批准，最闊可達350海里。

菲指有權開發 籲勿怕華新規

菲外交部稱，國家測繪和資源資訊局花了15年時間收集和處理提交所需的數據。阿爾費雷斯強調這份文件是菲方權利聲明，在海洋法允許的最大範圍內，菲大陸架蘊藏巨大潛在資源，將使菲國家和子孫後代受益。他指出國際仲裁庭2016年7月作出的南海裁決的重要性，該裁決確認菲方海洋主張。中國一向不承認有關裁決。

對於中國海警的新規定昨生效，菲武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner）呼籲本國漁民不要害怕，繼續在菲專屬經濟區正常活動。他說，「我們有權開發這個地區的資源，因此我們的漁民沒有理由害怕。」美國國務院14日表示，中國國內法不適用於他國專屬經濟區或公海懸掛他國國旗的船舶，執行這些法律將會大幅升級局勢。