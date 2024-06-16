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中國海警新規准拘外國人 菲要求聯國准擴南海疆界

【明報專訊】授權中國海警可拘留進入「中國管轄海域」外國人的新規昨（15日）起實施，同日，菲律賓外交部宣布，已向聯合國大陸架界限委員會（CLCS）提交了一份聲明，要求批准菲律賓擴大在南海大陸架的邊界。一旦獲聯合國認定，菲大陸架範圍可能覆蓋中國在南沙群島控制的多個島礁。

菲外交部在社交平台X發表聲明，稱負責海事和海洋事務的外交部助理部長阿爾費雷斯，當地時間14日在紐約向聯合國海洋事務和海洋法司（DOALOS）正式提交了擴展大陸架報告。DOALOS 為CLCS 提供秘書處服務。

根據《聯合國海洋法公約》，大陸架被視為沿海國陸地的自然延伸，主權國可開採大陸架自然資源。超過（領海基線計起）200海里的大陸架外部界限聲索，須經CLCS審議批准，最闊可達350海里。

菲指有權開發 籲勿怕華新規

菲外交部稱，國家測繪和資源資訊局花了15年時間收集和處理提交所需的數據。阿爾費雷斯強調這份文件是菲方權利聲明，在海洋法允許的最大範圍內，菲大陸架蘊藏巨大潛在資源，將使菲國家和子孫後代受益。他指出國際仲裁庭2016年7月作出的南海裁決的重要性，該裁決確認菲方海洋主張。中國一向不承認有關裁決。

對於中國海警的新規定昨生效，菲武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner）呼籲本國漁民不要害怕，繼續在菲專屬經濟區正常活動。他說，「我們有權開發這個地區的資源，因此我們的漁民沒有理由害怕。」美國國務院14日表示，中國國內法不適用於他國專屬經濟區或公海懸掛他國國旗的船舶，執行這些法律將會大幅升級局勢。

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