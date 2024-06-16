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發改委：歐加電動車關稅礙綠色轉型

【明報專訊】2024中歐商業高峰論壇14日在布魯塞爾舉行，中國駐歐盟使團經濟商務處公使彭剛表示，歐盟擬對自華進口電動汽車徵收臨時反補貼稅，中國產業界對此深感失望、堅決反對，中方對此高度關切、強烈不滿，期待歐方盡快回到協商解決雙方關切的正確軌道上來。

彭剛強調，中國的產業補貼政策主要是引導性的，所有企業均可平等享受；而且相關補貼政策已及時全面向世貿組織通報，不存在世貿組織所規定的禁止性補貼。

國家發展改革委昨發表評論文章，批評歐盟為眼前一時之利對中國電動汽車強加關稅，是典型的貿易保護主義行徑，不僅阻礙全球綠色低碳轉型進程，也將對歐盟能源自主和經濟安全造成長遠不利影響，將加劇其化石能源依賴。

路透：中方倘反制 歐豬肉價勢跌

文章認為，歐盟長期以來高度依賴能源進口，其中天然氣、石油對外依存度均高於90%。俄烏衝突爆發以來，歐盟能源供給更加緊張。電動汽車有利於減緩化石能源對外依賴，今年頭4個月，中國製造的電動汽車在歐洲注冊量按年增32%，反映出歐盟消費者對中國高質量電動車的青睞。

中國官方放風對歐盟的乳製品、豬肉展開反補貼及反傾銷調查。路透社引述專家指出，若中國執行反制措施，整個歐洲的豬肉供應鏈都會受到干擾，導致豬農生產豬肉過剩，價格和利潤連帶下降。

在電動汽車關稅爭議之際，中國國務院副總理丁薛祥將於17日至21日赴布魯塞爾歐盟總部，舉行第5次中歐環境與氣候高層對話，並訪問盧森堡。外界關注，電動汽車與氣候議題息息相關，中歐高層官員或談及電動汽車關稅問題。

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