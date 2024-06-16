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參觀紐恆天然總部 李：中國市場潛力巨大

【明報專訊】奧克蘭當地時間15日上午，國務院總理李強造訪全球最大乳製品出口商、新西蘭恆天然集團總部，還參觀了新西蘭農業技術展示。李強表示，農業一直是中紐經貿合作的活躍領域，希望雙方落實好去年簽署的關於提升兩國農業合作水平的戰略規劃，積極開展農產品貿易，加強農業技術交流，取得更多合作成果。

新華社報道，李強抵達恆天然總部時，新西蘭總理拉克森在下車處迎接。兩國總理聽取了恆天然負責人有關集團經營和在華發展情况的介紹，參觀產品展覽，並觀看產品製作展示。

李強表示，恆天然集團深耕中國40多年，在華業務不斷拓展，是中紐互利合作的生動縮影。他說，中國的市場需求潛力巨大，兩國在綠色發展等領域的合作空間廣闊，歡迎恆天然等紐方企業繼續搶抓機遇。

新西蘭國家廣播電台引述該國貿易部長麥克萊（Todd McClay）說，恆天然是中國食品供應鏈中的重要一環，「我們很多乳製品都銷往中國。」在前一天，李強還於當地參觀了中國－新西蘭獼猴桃「一帶一路」聯合實驗室。

被問持續滲透紐數十年 李沒回應

而在李強訪問期間，新西蘭媒體Stuff 發布紀錄片，報道中國對新西蘭持續數十年的滲透行動。李強14日出席活動時，Stuff 記者向李強提出有關中國干預及滲透新西蘭的問題，李強沒有回應。

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