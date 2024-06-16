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李強訪澳 籲求同存異互利合作 將晤剛獲解禁葡萄酒商 稱兩國關係波折後重回正軌

【明報專訊】中國國務院總理李強當地時間15日在澳洲阿德萊德表示，中澳關係經歷波折後重回正確發展軌道，中方願同澳方攜手努力，打造更成熟穩定、富有成果的中澳全面戰略伙伴關係。李強將在阿德萊德探望大熊猫，參觀一家葡萄種植園，並與剛剛獲得中國解禁的澳方葡萄酒商會面。

李強15日結束新西蘭訪問，下午乘機抵達阿德萊德機場，展開為期4天的正式訪問澳洲行程。這是時隔7年中國總理再訪澳洲。新華社報道，澳洲外長黃英賢、南澳州州長馬思諾等到機場迎接。

李強表示，中澳交往源遠流長，兩國人民友好情誼歷久彌新，澳洲總理阿爾巴尼斯去年成功訪華，兩國關係在經歷波折後重回正確發展軌道；歷史證明，相互尊重、求同存異、互利合作是發展中澳關係的寶貴經驗，需要堅持和弘揚。他在中澳建立全面戰略伙伴關係10周年之際訪澳，期待同澳方各界深入交換意見，共商合作、共促發展，「一個更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略伙伴關係將是兩國人民的共同財富」。

將探旅澳大熊貓 外界關注續約否

澳洲SBS新聞網報道，李強今日將參觀位於阿德萊德著名的巴羅莎（Barossa）葡萄酒產區，會見當地釀造商，並出席黃英賢和澳洲貿易部長法雷爾主持的午餐會。中國在3月底取消對澳洲葡萄酒的懲罰性關稅。阿德萊德是黃英賢的家鄉，她因幫助穩定與北京的關係而受到讚譽。他還會到阿德萊德動物園，探望南半球第一對大熊貓「網網」和「福妮」，牠們的租借期原定今年11月到期，澳洲民眾期待李強是否會宣布新一對旅澳大熊貓。

據報李強周一與阿爾巴尼斯會談，舉行第九輪中澳總理年度會晤。阿爾巴尼斯日前在《澳洲人報》撰文，坦言澳中有不同政府制度和不同的看待世界的方式，「爭論點是不可避免的；重要的是如何管控它們」。阿爾巴尼斯指出，如今澳洲的農民、葡萄種植者、礦工和出口商因能夠再次向中國出售棉花、銅、煤炭、原木、燕麥、乾草、大麥和葡萄酒而受益，中國無疑是澳最大的貿易伙伴，而澳洲的資源在中國經濟轉型和增長中發揮了關鍵作用。

將晤澳12巨企 訪中資鋰加工廠

《西澳人報》則透露，西澳洲首府珀斯是李強訪澳的重要一站，除了會見當地華人，還將與阿爾巴尼斯共同舉行商界圓桌會議，礦業和能源公司必和必拓、力拓、伍德賽德，以及澳新銀行等在西澳州有大量業務的12家企業巨頭已準備好參加。李強將在珀斯參觀由中國企業天齊鋰業在奎那那市（Kwinana）投資的鋰加工廠，以及鐵礦石澳洲公司Fortescue 的工廠。鋰是充電池的重要組成部分，澳洲擁有全球最大鋰儲量。

中國已取消對澳洲的大部分貿易限制，惟龍蝦以及紅肉的限制仍未解除。有分析指，中方已經準備好全面恢復與澳洲的貿易關係。外界還預料，李強會宣布給予澳洲公民免簽入境中國15天的待遇。

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