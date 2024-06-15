中專女生全球數賽挫名校生 內地平台熱搜榜掛兩天 掀學歷與成才討論

由馬雲2018年發起的「阿里巴巴全球數學競賽」面向全球數學愛好者開放，開辦至今超過25萬人次參與，已成為全球規模最大的在線數學競賽。而來自江蘇省漣水中等專業學校的17歲女生姜萍，是該賽事舉辦以來首名打進決賽的中專在讀生。

數學題當玩具 解一道心情愉快

喜歡研究高等數學的姜萍，平時的數學習題「看一眼就能找到解題思路」。用兩年時間，她已自學到大學數學專業三、四年級的水平。數學對於她來說更像是一個玩具，「解決一道數學題能讓我心情非常愉快。但如果解決不上來，我的心情也會非常糟糕。如果一道題解不出，我會躺在牀上閉上眼睛想，實在不行再去找老師。」

能夠闖進決賽，姜萍除了具備獨特的數學天賦外，也離不開她的伯樂——數學老師王閏秋。王閏秋是江蘇大學數學專業碩士，畢業後入職漣水中專，工作期間依然專注基礎數學研究。他發現姜萍「150分的數學卷子能考到130多分，而班裏排第二的同學只能考5、60分」，也正是他告訴姜萍，這個比賽沒門檻，「外賣小哥都能參加」，鼓勵她一試。

老師發現數學天賦 鼓勵參賽

王老師說，姜萍本來是可以讀高中的，儘管數學很好，但有幾門沒考好，不夠上重點高中，就來到了中專學服裝設計。王老師評估若姜萍參與高考，數學可達130多分，儘管偶爾因粗心失分。姜萍說，她對數學和服裝都很感興趣，「如果學習服裝設計是我的plan a，那探索數學世界便是我的plan b，希望我的plan b也能被看見。」通過阿里數賽初賽，姜萍變得對數學更加自信，而她心中也有夢想的學校——浙江大學。

僅數學好 專家料升學路難行

對於中專生「學霸」的未來，西南大學職業教育與成人教育研究所所長林克松說，中專生也可以參加高考，但認為只憑優秀的單項成績，進入高等學府的可能性很小。王老師也表示，由於專業限制，姜萍只能就讀江蘇省內的三所高校，最好能申請到常熟理工。浙江大學宣傳部工作人員表示，已從網上獲知這一消息，不過暫時無法解答關於破格錄取涉及的相應程序。另有媒體稱，香港中文大學向姜萍發出邀約，並提供全免費獎學金。不過中大本科招生工作人員昨日回應稱，暫時沒有接到這個消息。

姜萍的「出圈」，使職業教育再次進入大眾視野，也打破社會對中專生的偏見，證明天賦和熱愛可以成為每個人人生的變量。而在傳統的教育路線外，輿論亦呼籲，社會應該多為這樣的「天才」開一扇門。

明報記者

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