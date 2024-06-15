明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

中專女生全球數賽挫名校生 內地平台熱搜榜掛兩天 掀學歷與成才討論

【明報專訊】《驕陽似我》的劇情在現實中上演，引發一場關於學歷與成才的討論。江蘇一名17歲的中專（中等專業學校）女生姜萍，在老師鼓勵下參加全球性數學競賽，拿下第12名進入決賽，更是前30名中唯一的女生。和她同枱競技者均來自北大、清華、麻省理工、劍橋等知名高校。一連兩天，姜萍的名字都長時間掛在內地各大網絡平台熱搜榜上，甚至傳出香港高校向她拋出橄欖枝。

由馬雲2018年發起的「阿里巴巴全球數學競賽」面向全球數學愛好者開放，開辦至今超過25萬人次參與，已成為全球規模最大的在線數學競賽。而來自江蘇省漣水中等專業學校的17歲女生姜萍，是該賽事舉辦以來首名打進決賽的中專在讀生。

數學題當玩具 解一道心情愉快

喜歡研究高等數學的姜萍，平時的數學習題「看一眼就能找到解題思路」。用兩年時間，她已自學到大學數學專業三、四年級的水平。數學對於她來說更像是一個玩具，「解決一道數學題能讓我心情非常愉快。但如果解決不上來，我的心情也會非常糟糕。如果一道題解不出，我會躺在牀上閉上眼睛想，實在不行再去找老師。」

能夠闖進決賽，姜萍除了具備獨特的數學天賦外，也離不開她的伯樂——數學老師王閏秋。王閏秋是江蘇大學數學專業碩士，畢業後入職漣水中專，工作期間依然專注基礎數學研究。他發現姜萍「150分的數學卷子能考到130多分，而班裏排第二的同學只能考5、60分」，也正是他告訴姜萍，這個比賽沒門檻，「外賣小哥都能參加」，鼓勵她一試。

老師發現數學天賦 鼓勵參賽

王老師說，姜萍本來是可以讀高中的，儘管數學很好，但有幾門沒考好，不夠上重點高中，就來到了中專學服裝設計。王老師評估若姜萍參與高考，數學可達130多分，儘管偶爾因粗心失分。姜萍說，她對數學和服裝都很感興趣，「如果學習服裝設計是我的plan a，那探索數學世界便是我的plan b，希望我的plan b也能被看見。」通過阿里數賽初賽，姜萍變得對數學更加自信，而她心中也有夢想的學校——浙江大學。

僅數學好 專家料升學路難行

對於中專生「學霸」的未來，西南大學職業教育與成人教育研究所所長林克松說，中專生也可以參加高考，但認為只憑優秀的單項成績，進入高等學府的可能性很小。王老師也表示，由於專業限制，姜萍只能就讀江蘇省內的三所高校，最好能申請到常熟理工。浙江大學宣傳部工作人員表示，已從網上獲知這一消息，不過暫時無法解答關於破格錄取涉及的相應程序。另有媒體稱，香港中文大學向姜萍發出邀約，並提供全免費獎學金。不過中大本科招生工作人員昨日回應稱，暫時沒有接到這個消息。

姜萍的「出圈」，使職業教育再次進入大眾視野，也打破社會對中專生的偏見，證明天賦和熱愛可以成為每個人人生的變量。而在傳統的教育路線外，輿論亦呼籲，社會應該多為這樣的「天才」開一扇門。

明報記者

（熱搜話題）

相關字詞﹕熱搜 阿里巴巴 數學 天才少女 職業學校 中專

上 / 下一篇新聞