中方醞釀反制歐盟 官媒放風將加汽油車白蘭地關稅

發改委：堅決反貿易保護主義

國家發改委周四晚發文稱，中方堅決反對一切形式的貿易保護主義，歐盟以「反補貼」名義限制中國電動汽車，是典型的雙重標準。歐盟汽車行業高度依賴國際市場，每年創造近千億歐元貿易順差。如果歐盟一意孤行，執意製造並升級貿易摩擦，中方絕不會坐視不管，將採取一切必要措施維護自身合法權益。

央視旗下新媒體帳號「玉淵譚天」稱，中國業界對歐盟擬加徵關稅非常不滿，強烈呼籲相關部門採取對歐反制措施。據業內人士透露，中方內部正在推動提高大排量汽油車進口暫定關稅的相關程序。除此之外，年初商務部對原產於歐盟的進口白蘭地進行反傾銷立案調查，初裁結果預計將於8月底前公布。

《環球時報》在社交平台X發文，稱從業內人士獲悉，中國相關業界已正式向主管機關申請，對歐盟進口的部分豬肉進行反傾銷立案調查。該帳號上周亦引述消息指，中國擬對歐盟進口的乳製品展開反補貼調查。

彭博料報復集中食品 不對關鍵產品下手

彭博社引述位於柏林的研究機構Ｍerics指出，可以預料的報復將集中在芝士、豬肉等歐盟產品，北京不會對自身需求的產品下手，包括歐盟的機械、化學品及醫療技術產品。新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎指出，中國可能希望避免貿易戰，繼續讓其電動車進入歐洲市場，報復行動可能只針對歐盟個別國家，以起施壓效果。