明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

中方醞釀反制歐盟 官媒放風將加汽油車白蘭地關稅

【明報專訊】歐盟下月對中國電動車加徵臨時關稅，中方亦醞釀系列反制。官媒放風指，可能提高從歐盟進口的大排量汽油車及白蘭地等產品的進口關稅，並準備對歐盟乳製品及豬肉進行反補貼反傾銷調查。

發改委：堅決反貿易保護主義

國家發改委周四晚發文稱，中方堅決反對一切形式的貿易保護主義，歐盟以「反補貼」名義限制中國電動汽車，是典型的雙重標準。歐盟汽車行業高度依賴國際市場，每年創造近千億歐元貿易順差。如果歐盟一意孤行，執意製造並升級貿易摩擦，中方絕不會坐視不管，將採取一切必要措施維護自身合法權益。

央視旗下新媒體帳號「玉淵譚天」稱，中國業界對歐盟擬加徵關稅非常不滿，強烈呼籲相關部門採取對歐反制措施。據業內人士透露，中方內部正在推動提高大排量汽油車進口暫定關稅的相關程序。除此之外，年初商務部對原產於歐盟的進口白蘭地進行反傾銷立案調查，初裁結果預計將於8月底前公布。

《環球時報》在社交平台X發文，稱從業內人士獲悉，中國相關業界已正式向主管機關申請，對歐盟進口的部分豬肉進行反傾銷立案調查。該帳號上周亦引述消息指，中國擬對歐盟進口的乳製品展開反補貼調查。

彭博料報復集中食品 不對關鍵產品下手

彭博社引述位於柏林的研究機構Ｍerics指出，可以預料的報復將集中在芝士、豬肉等歐盟產品，北京不會對自身需求的產品下手，包括歐盟的機械、化學品及醫療技術產品。新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎指出，中國可能希望避免貿易戰，繼續讓其電動車進入歐洲市場，報復行動可能只針對歐盟個別國家，以起施壓效果。

上 / 下一篇新聞