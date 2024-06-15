德盼叫停歐盟徵稅 業界指「內捲」自斷出海路

據「新浪財經」，中國汽車藍皮書論壇昨日在北京開幕，論壇主席、世界新汽車技術合作生態協會理事長賈可致辭時表示，中國的新能源汽車市場太「捲」了，「即使塔尖上的企業利潤也還是那麼少」。他指出，很多中國車企已經捲到海外，包括歐盟將開始加徵關稅也可能是這種情况造成，「行業的競爭太厲害，我們如果這樣『內捲』會把自己全球化的道路堵死。」

內地行業自媒體「汽車大事記」引述多名業內人士觀點，「車哆哩」創始人王智良也說，電動車出海要控制好新能源汽車的「內捲」，「擴張到產能過剩這絕不是什麼好事兒。不要一看見有利可圖，就一窩蜂跟上，打價格戰打到頭破血流，自己卻搞得一地雞毛。」中歐協會智能網聯汽車秘書長王禁表示，面對歐盟「設卡」，中國車企的價格優勢會大幅度降低，車企要考慮出口是否能夠帶來足夠的利潤，不如暫緩對歐盟以及美國等地區出口，奉行「先易後難」原則。此外，從產品出口轉變為產能、技術出口，也能應對歐盟等的「設卡」。

德經濟部長下周訪華

德國政府據報正努力阻止新關稅措施生效，或在無法阻止的情况下降低稅率。消息人士指，柏林方面樂觀認為，歐盟能夠通過與中國的直接談判找到解決方案，關稅生效前有達成協議的空間。德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）已計劃於下周趕往中國，與政府官員討論該問題。汽車產業在德國的經濟結構中佔極重要地位，德國車廠福士、寶馬及平治均高度依賴中國市場。