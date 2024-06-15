北京聞風：李強出訪 力促亞太穩定協作／文：鍾鳴九

今年是中紐建立全面戰略伙伴關係10周年，李強此訪又逢新西蘭新政府上台不久，外界多看好兩國關係。當地時間13日，李強先後與新西蘭總督基羅、新西蘭總理拉克森舉行會見、會談，表示願打造中紐全面戰略伙伴關係升級版。

華東師範大學外語學院國別與區域研究所副所長陳曉晨分析稱，升級版的第一層含義，是對過去兩國關係經受住考驗的肯定，「升級在英文中也指更新，這是對當前亞太局勢的新變化意有所指。」

中紐自貿協定的升級版在今年已完全落地，中紐的經貿關係升級早已組成兩國全面戰略伙伴關係升級的重要部分之一。在與拉克森會談時，李強強調要努力排除經貿關係中的非經濟因素干擾，為企業經營發展提供穩定預期和良好營商環境。兩國還同意啟動服務貿易負面清單談判。陳曉晨認為，這是針對西方在產業鏈供應鏈領域遏華措施的反制。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅稱，受美、澳影響，新西蘭也面臨經貿安全化困擾，對華合作存在類似負面阻力。李強此訪達成的合作實際是在圍繞傳統產業反對「脫鈎斷鏈」，並為國內新質生產力的建設對外鋪路。

15日，李強將訪問澳洲。自中澳建立全面戰略伙伴關係，十年裏兩國關係經歷過較嚴重困難。阿爾巴尼斯政府執政後，中澳關係正逐漸企穩向好。李強此訪是要在亞太安全大變動的格局下，盡力維持一個企穩向好的中澳關係。陳曉晨指，作為深受美國外交政策影響的一個西方國家，以經貿關係拉動中澳關係發展仍是重點。從訪紐成果看，中方會偏向國內發展新質生產力的需求，進而在振興經貿合作的過程中，提升中國的全球供應鏈產業鏈安全布局。

穩住亞太遠端 保中國經濟順利轉型

受訪學者稱，從整個亞太地區的經濟合作視角看，李強此訪意在升級中紐關係、穩定中澳關係，穩住亞太的遠端，以確保中國經濟發展的轉型突圍順利進行。陳曉晨稱，中澳之間可能還會在相當長一段時間與困難共存，進而再尋找提升關係的機會。

對於亞太的近端，王義桅指，在中美之間保持相對中立的馬來西亞，仍是中國支持發揮東盟區域中心地位的重要支點。借建交重大紀念日之際，深化鞏固關係可穩定亞太多邊合作格局。

文：鍾鳴九