稱需更多高檔貨 李強籲紐商抓機遇 強調中國經濟長期向好趨勢不變 會為外資供便利

新華社報道，周五晚上，李強在奧克蘭博物館與新西蘭總理拉克森共同出席新西蘭各界舉行的歡迎宴會。李強在致辭中表示，中方願同紐方一道堅守共同的價值理念，深化拓展生物醫藥、農業、食品、新能源、數字經濟等各領域務實合作，加強多邊領域溝通協調，為亞太及世界的和平和發展作出貢獻。

李強強調，今年以來，中國經濟回升向好勢頭持續鞏固增強；從長遠看，中國經濟長期向好的趨勢不會改變。中國的新發展是世界的大機遇，「我們願同各國繼續分享機遇，實現共同發展。」

紐商憂中國經濟續放緩損出口

中國佔新西蘭出口收益的30%，紐商擔憂中國經濟持續放緩會影響出口。法新社報道，代表新西蘭一些最大規模出口商和最有影響力企業的「新西蘭－中國關係促進委員會」發言人表示，對於雙邊關係成長的潛在新領域，出席晚宴的他們熱切想得知李強的看法。

當天下午李強與約20家新西蘭商會和企業負責人座談時表示，當前全球經濟復蘇動能不足，對企業來說，誰能率先在變化的形勢中把握勝勢、在偶發的際遇中抓住機遇，誰就能在激烈的市場競爭中脫穎而出。

消費升級釋市場需求 新興產業湧更多商機

李強指出，中國經濟結構等方面的提質升級將為全球發展帶來新的機遇。首先，中國消費升級將釋放新的市場需求，對諸如新西蘭乳製品、牛羊肉、保健品等高品質商品的需求會愈來愈多。其次，產業升級將開闢新的合作領域，新能源、信息技術、生物醫藥等新興產業將湧現更多商機。最後，貿易升級將帶來新的增長空間，服貿、跨境電商等合作潛力將加快釋放。

「期待新西蘭企業家把握大勢、搶抓機遇，展現更大作為。」李強表示，中國開放的大門將始終向新西蘭等各國企業敞開，「我們將進一步擴大市場准入，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，為外資企業在華投資興業提供更多支持和便利」。

李強同日還參觀了新西蘭作物食品研究所，該所是政府頂尖科研機構。負責導覽的執行長Mark Piper 說，李強很投入，提了很多問題，他形容李強非常重視合作和交流，「他知道新西蘭能為中國帶來價值，中國也能為新西蘭帶來價值。」

周五下午，李強與拉克森共同出席中國－新西蘭教育發展論壇閉幕式並致辭。李強指出，中方支持中國年輕人到紐留學，未來5年也將向新西蘭提供1000人次來華夏令營名額等。

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