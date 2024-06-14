打死武校童「擺拍」 兩教頭判囚終身 法院指送醫「從輕處罰」 家屬不滿申抗訴

據「大皖新聞」報道，死者家屬提供的青島中院判決書稱，2023年6月18日上午9時許，被告張賢斌因男童學員翟景琦動作不規範，毆打對方持續約20分鐘；張賢斌要求翟景琦在訓練場跑圈，見翟景琦跑跑停停，張賢斌、李海丁再次毆打翟景琦，持續約15分鐘；中午12時30分許，張賢斌、李海丁將翟景琦帶至飯堂，張嘉豪腳踢翟景琦。

3名被告後來用「練功帶」將翟景琦以站立姿勢捆綁在壓腿杠上，然後離開武術館。之後被告接獲通知，翟景琦失去意識，張賢斌、李海丁將其送院，翟景琦搶救不治身亡。經法醫鑑定，翟景琦死因為「鈍性物體多次打擊致廣泛軟組織挫傷，導致創傷性休克並肺臟脂肪栓塞死亡」。

兩人上訴 另一從犯判緩刑

法庭認為張賢斌、李海丁以暴力手段毆打翟景琦致其死亡，構成故意傷害罪，兩人同為主犯，且長時間毆打並綑綁未成年人，情節惡劣，手段殘忍，後果嚴重，社會危害性大，應予嚴懲；鑑於兩人自首並將被害人送醫救治，依法從輕處罰。張嘉豪是從犯，有自首情節切認罪悔罪，依法輕判緩刑。法院並禁止3人從事密切接觸未成年人的工作。

死者家屬已明確表示不滿判決，並出示病歷顯示翟景琦被送院前已停止心跳呼吸，質疑被告打死人還要放在櫈上「擺拍」通知家長再送院。

據「澎湃新聞」報道，家屬2023年6月10日將翟景琦送入俱樂部練武，8天後就出事。案件4月在青島中院開審時，庭上曾播放閉路電視，顯示翟景琦在武校被人用電線、木棍等工具多次毆打。有10名俱樂部學生供稱自己也遭教練毆打，並目睹教練毆打翟景琦。張賢斌、李海丁則稱，會在徵詢家長意見後體罰學生。

案件引發公眾對未成年人在武校等培訓機構遭體罰的關注，也有網民指家長往往認同體罰理念才將孩子送到這些機構。