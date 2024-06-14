明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

打死武校童「擺拍」 兩教頭判囚終身 法院指送醫「從輕處罰」 家屬不滿申抗訴

【明報專訊】山東青島8歲男童翟景琦遭武術教練體罰致死案昨天（13日）一審宣判，青島崇德聚英武術俱樂部實際控制人張賢斌、教練李海丁被判無期徒刑，剝奪政治權利終身；張賢斌之子、助教張嘉豪被判囚3年，緩刑5年。被判囚終身兩人當庭表示不服，提出上訴；受害男童家屬亦在庭外跪地哭訴，表示不滿判決、申請抗訴。

據「大皖新聞」報道，死者家屬提供的青島中院判決書稱，2023年6月18日上午9時許，被告張賢斌因男童學員翟景琦動作不規範，毆打對方持續約20分鐘；張賢斌要求翟景琦在訓練場跑圈，見翟景琦跑跑停停，張賢斌、李海丁再次毆打翟景琦，持續約15分鐘；中午12時30分許，張賢斌、李海丁將翟景琦帶至飯堂，張嘉豪腳踢翟景琦。

3名被告後來用「練功帶」將翟景琦以站立姿勢捆綁在壓腿杠上，然後離開武術館。之後被告接獲通知，翟景琦失去意識，張賢斌、李海丁將其送院，翟景琦搶救不治身亡。經法醫鑑定，翟景琦死因為「鈍性物體多次打擊致廣泛軟組織挫傷，導致創傷性休克並肺臟脂肪栓塞死亡」。

兩人上訴 另一從犯判緩刑

法庭認為張賢斌、李海丁以暴力手段毆打翟景琦致其死亡，構成故意傷害罪，兩人同為主犯，且長時間毆打並綑綁未成年人，情節惡劣，手段殘忍，後果嚴重，社會危害性大，應予嚴懲；鑑於兩人自首並將被害人送醫救治，依法從輕處罰。張嘉豪是從犯，有自首情節切認罪悔罪，依法輕判緩刑。法院並禁止3人從事密切接觸未成年人的工作。

死者家屬已明確表示不滿判決，並出示病歷顯示翟景琦被送院前已停止心跳呼吸，質疑被告打死人還要放在櫈上「擺拍」通知家長再送院。

據「澎湃新聞」報道，家屬2023年6月10日將翟景琦送入俱樂部練武，8天後就出事。案件4月在青島中院開審時，庭上曾播放閉路電視，顯示翟景琦在武校被人用電線、木棍等工具多次毆打。有10名俱樂部學生供稱自己也遭教練毆打，並目睹教練毆打翟景琦。張賢斌、李海丁則稱，會在徵詢家長意見後體罰學生。

案件引發公眾對未成年人在武校等培訓機構遭體罰的關注，也有網民指家長往往認同體罰理念才將孩子送到這些機構。

相關字詞﹕未成年人保護

上 / 下一篇新聞