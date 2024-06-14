駐京周記：高溫與雷雨

北京迎來雷雨天氣，白天氣溫還高達40℃，傍晚開始卻遇上強對流天氣。6月11日起，連續三天，每晚都有雷電伴隨大風天氣。記者昨日傍晚坐地鐵從西向東，手機接連收到了豐台區、海淀區、東城區、朝陽區分別發來的雷電預警，提示即將出現雷陣雨天氣，並伴隨短時大風和冰雹。行人行色匆匆，都想趕緊回家避雨，廣場、公園內遊玩的人都少了很多。有網民在社交平台分享自己的經歷，有人被風吹倒，有窗戶被吹掉，還有車被颳倒的樹砸到凹陷。

在記者居住的東四環附近，從11日晚起，每晚七時左右開始打雷閃電，前一秒還是白晝，下一秒直接入夜。昨晚七時開始，天空逐漸變成土黃色，空氣中伴隨着濕潤的泥土氣息，竟有一種末日來臨前的混沌感。

儘管這幾日白天溫度已逾40℃，商場內的冷氣卻開得不足。記者去到被吐槽最多的朝陽大悅城，也覺得商場內冷氣顯得有些吝嗇，室內外溫度差別不大，阻擋了一些人進商場避暑的腳步，倒避免了溫差過大引起的感冒。

除了北京，河北省也遭遇高溫天氣，11日下午，河北省中南部地區40℃地區連片出現，醫院中暑的人數也逐漸增加，醫生提示盡量不要在高溫時段外出活動，並做好防護措施。近期山東濟南甚至有3名長者出現因高溫天氣引發的熱射病（嚴重中暑）入院。

南北熱感有別，與南方的「蒸籠」相比，北方像烤箱，陽光曬在身上會有灼痛的感覺。去年六月，北京高溫日增加到14天，追平觀測史上整月高溫日數最高紀錄。今年截至目前，雖然還並未出現去年一樣的異常高溫情况，但熱力值也已經開始飈升。出門還是要做好防曬和補水，避免中暑倒下。

應急管理部指出，據預測，未來3天黃淮海及北方地區仍將持續高溫少雨，旱情可能進一步發展。同時，未來一段時間，江南華南地區仍有大到暴雨，局地大暴雨，並伴有短時強降水、局地雷暴大風等強對流天氣。

駐京記者 王佩凡