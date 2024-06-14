明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

駐京周記：高溫與雷雨

【明報專訊】「白天剛中暑，晚上遭雷劈」。最近幾天的北京，持續經歷極端天氣，早上發布完高溫預警，晚上即發出雷電警報。

北京迎來雷雨天氣，白天氣溫還高達40℃，傍晚開始卻遇上強對流天氣。6月11日起，連續三天，每晚都有雷電伴隨大風天氣。記者昨日傍晚坐地鐵從西向東，手機接連收到了豐台區、海淀區、東城區、朝陽區分別發來的雷電預警，提示即將出現雷陣雨天氣，並伴隨短時大風和冰雹。行人行色匆匆，都想趕緊回家避雨，廣場、公園內遊玩的人都少了很多。有網民在社交平台分享自己的經歷，有人被風吹倒，有窗戶被吹掉，還有車被颳倒的樹砸到凹陷。

在記者居住的東四環附近，從11日晚起，每晚七時左右開始打雷閃電，前一秒還是白晝，下一秒直接入夜。昨晚七時開始，天空逐漸變成土黃色，空氣中伴隨着濕潤的泥土氣息，竟有一種末日來臨前的混沌感。

儘管這幾日白天溫度已逾40℃，商場內的冷氣卻開得不足。記者去到被吐槽最多的朝陽大悅城，也覺得商場內冷氣顯得有些吝嗇，室內外溫度差別不大，阻擋了一些人進商場避暑的腳步，倒避免了溫差過大引起的感冒。

除了北京，河北省也遭遇高溫天氣，11日下午，河北省中南部地區40℃地區連片出現，醫院中暑的人數也逐漸增加，醫生提示盡量不要在高溫時段外出活動，並做好防護措施。近期山東濟南甚至有3名長者出現因高溫天氣引發的熱射病（嚴重中暑）入院。

南北熱感有別，與南方的「蒸籠」相比，北方像烤箱，陽光曬在身上會有灼痛的感覺。去年六月，北京高溫日增加到14天，追平觀測史上整月高溫日數最高紀錄。今年截至目前，雖然還並未出現去年一樣的異常高溫情况，但熱力值也已經開始飈升。出門還是要做好防曬和補水，避免中暑倒下。

應急管理部指出，據預測，未來3天黃淮海及北方地區仍將持續高溫少雨，旱情可能進一步發展。同時，未來一段時間，江南華南地區仍有大到暴雨，局地大暴雨，並伴有短時強降水、局地雷暴大風等強對流天氣。

駐京記者 王佩凡

上 / 下一篇新聞