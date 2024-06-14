美國會通過法案反制北京涉藏「假信息」

「美國強烈譴責所有中共對西藏人的壓迫和威脅，以及任何中國參與達賴喇嘛繼承問題的行為。」眾議院外委會主席麥考爾周二在院會致辭表示，通過這一法案表明了美國的決心。

促進北京達賴不設條件實質對話

美國之音報道，有關法案針對2002年《西藏政策法》提出修正。新法案指西藏人民是根據國際法享有自決權的人民，達賴喇嘛因拒絕作出「西藏自古以來就是中國的一部分」表述，因此與北京政府的對話始終停擺。法案稱美國政府「從未採取『西藏自古以來就是中國一部分』的立場」，國會認為有關表述「在歷史上是不準確的」。

法案要求美國政府制定策略，促進北京政府與達賴喇嘛或西藏民選領袖之間不設先決條件的實質性對話；美國國務院有責任與其他國家政府協調多邊努力，以實現通過談判達成西藏問題協議的目標。法案給予國務院西藏問題特別協調員更大權力採取行動積極、直接地反擊來自中國政府和中共有關西藏的「虛假信息」。

現年88歲的達賴喇嘛健康狀况愈來愈受關注，外界聚焦其繼承人問題，北京已多次強調達賴喇嘛的轉世，決定權在於中國中央政府。

自由亞洲電台報道，美國參議院代表團近日將訪問西藏流亡精神領袖達賴喇嘛和其他流亡政府領導人。