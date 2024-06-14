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李強訪紐 籲經貿排除非經濟干擾 紐總理提地區安全關切 中方：不應成合作鴻溝

【明報專訊】訪問新西蘭的國務院總理李強周四（13日）在惠靈頓總督府同新西蘭總理拉克森（Christopher Luxon）舉行會談，雙方一致認為建立全面戰略伙伴關係10年來，兩國關係取得了令人滿意的發展成就。拉克森提出人權和「外國干涉」等議題，並就南海、台海問題表達關切。李強說，有關議題的分歧，不應成為阻礙兩國交流與合作的鴻溝，他呼籲要努力排除經貿關係中的非經濟因素干擾，為企業經營發展提供穩定預期和良好營商環境。

納免簽國 華盼紐為公民赴紐提供便利

這是中國最高級別領導人時隔7年再次訪問新西蘭。新華社報道，李強對拉克森表示，中紐建立全面戰略伙伴關係10年來，無論國際風雲如何變幻，中紐始終堅持相互尊重、彼此包容、聚焦合作、共同發展，推動兩國關係取得長足進步，兩國合作創下多個「第一」。

李強指出，中紐的發展對彼此是機遇而不是挑戰，中方願同紐方持續擴大貿易規模，共同推動區域經濟合作。努力打造中紐全面戰略伙伴關係升級版，為兩國人民帶來更多福祉；中方歡迎更多紐方企業來華投資。李強還宣布，中方將把新西蘭納入單方面免簽國家範圍，希望紐方為中國公民赴紐提供更多便利。

拉克森表示，紐中建立全面戰略伙伴關係10年來，兩國經貿關係保持強勁發展；紐方堅定奉行一個中國政策，願同中方加強高層及各級別溝通對話，進一步深化農業、食品等領域合作，促進人文交流；紐方願同中方加強執法合作，在亞太經合組織等多邊框架下加強協調配合，攜手應對氣候變化等全球性問題。

兩國總理一致認為，中紐關係取得了令人滿意的發展成就；雙方將堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理兩國關係，推動中紐關係持續健康穩定發展。兩人歡迎擬於今年舉行中紐氣候變化部長級對話，中方邀請拉克森在雙方方便時訪華。

會談後，兩國總理共同見證7項雙邊合作文件簽署，包括啟動兩國自貿協定服貿負面清單談判、新西蘭鮮食軟棗獼猴桃輸華檢疫、新西蘭嬰幼兒配方奶粉食安合作、優化營商環境合作安排、候鳥保護合作等。

拉克森提中國太平洋安全威脅

在共同記者會上，李強承認中紐在一些議題上存在分歧。法新社報道，李強說，「我們並不總是在所有事情上意見一致，這是正常的。」但他認為，這種分歧不應成為阻礙兩國交流與合作的鴻溝。

據澳洲廣播電台（ABC）報道，拉克森表示，他和李強公開討論了兩國間一些分歧。這些分歧包括，在中美於太平洋地區角力的背景下，新西蘭擔憂該地區的「地緣戰略水域日益動盪」，並指中國對太平洋安全構成了愈來愈大的威脅；此外，新西蘭在考慮參與AUKUS安全協議，這可能引發中紐產生一些摩擦。

拉克森還表示，兩國總理談及地區及國際議題，紐方表達了希望南海及台海局勢降溫，避免誤判威脅區內和平穩定。

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相關字詞﹕拉克森 新西蘭 中新關係 李強

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