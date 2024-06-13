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北方料續乾旱 水利部啓8省應急響應

【明報專訊】北方近期遭遇高溫天氣，水利部昨（12日）針對河北、山西、江蘇、安徽、山東、河南、陜西和甘肅等8省啟動乾旱防御4級應急響應。水利部預計，華北、黃淮、江淮等地部分地區，旱情可能持續或進一步發展。

新華社報道，水利部黃河水利委員會昨表示，黃河流域部分地區5月以來降雨偏少，加上近期高溫天氣，一些地區出現待播耕地缺墒、已播作物受旱情况，預計未來10天仍將維持高溫少雨天氣。

據河南氣象局監測數據，安陽、鶴壁、焦作、開封、洛陽、漯河、南陽、平頂山、濮陽、商丘、新鄉、信陽、許昌、鄭州、周口、駐馬店等16個地市72個氣象站達到重度乾旱，並已持續10天。駐馬店市確山縣防汛抗旱指揮部辦公室前天表示，當地自4月16日以來已經連續57天沒有降雨，水源告急，呼籲民衆節約用水。

57天沒雨 河南確山籲慳水

另據山東省水文中心數據，山東今年至今平均降雨量98.8毫米，較歷史同期減少27.0%，6月上旬平均雨量僅1.3毫米。山東省濟南市平陰縣自來水公司前天表示，水廠蓄水下降明顯，用水高峰期出現供水不足。

農業農村部和中國氣象局前天聯合發布農業高溫乾旱風險預警。氣象部門呼籲當局做好防御干旱的應急工作，啟用應急備用水源，優先保障居民生活用水和牲畜飲水；限制非生產性高耗水及服務業用水，保障主要農作物灌溉用水；適時進行人工增雨。

北方多地近日最高氣溫超過35℃，河北保定、廊坊等地更可達43℃。中國天氣網氣象分析師翟羽分析稱，這是北方今年以來最強高溫天氣過程，範圍廣、強度強、持續時間長，具有一定極端性，部分地區可能打破當地6月最高氣溫紀錄。

相關字詞﹕高溫天氣 乾旱 極端天氣

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