環太軍演前 台艦泊夏威夷惹議

中央社報道，根據船舶追蹤服務網站Marine Traffic，海巡署新竹艦（舷號5002）5月29日自台北港出發，於夏威夷時間6月11日下午進入夏威夷檀香山港，目前正停泊於港內。

台立法院外交及國防委員會昨舉行有關議題質詢。國民黨立委黃仁質詢，關切新竹艦停泊於夏威夷，台灣和美國在海巡議題上，會進行何種的合作。

謝慶欽指出，新竹艦正在執行今年度第一航次的太平洋公海漁業巡護任務，這是例行任務。4000噸級的新竹艦巡航能力更遠，有裝備醫療專業人員和設備，所以海巡署指定調派新竹艦，執行中西太平洋遠洋巡護。

台稱巡公海 細節不便公開

黃仁進再問，新竹艦將扮演的角色或是任務。謝慶欽表示，有關於新竹艦任務相關細節，除了公海巡護外，相關細節不方便公開報告，只能私下向立委說明。

美國海軍太平洋艦隊此前宣布，2024年環太平洋軍事演習預計於6月26日登場，在夏威夷群島及其周邊的將有29個國家參與。在美方披露今年參與演習的29支部隊中，並不包括台灣。