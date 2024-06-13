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國台辦：快艇闖淡水屬個人行為 會罰 籲台不必草木皆兵 金門空投傳單是「自發行為」

【明報專訊】一名大陸阮姓男子駕駛快艇闖台灣淡水河口，事件近日引發台灣朝野震動。大陸國台辦昨（12日）回應，事件「純屬個人行為」，當局會在男子回到大陸後「依照相關規定對其進行處罰」，民進黨當局沒有必要「草木皆兵，煞有介事進行政治操弄」。對於福建中利科技操作無人機日前到金門散發政治傳單一事，國台辦稱是大陸網民期盼統一、反對台獨的「自發行為」。

台屬中國一部分 不存在自衛權

台國防部長顧立雄6日表示，可對未經許可進入12海里範圍的飛行器行使自衛權。國台辦發言人陳斌華回應稱，台灣是中國的一部分，不存在所謂「自衛權」，民進黨當局妄想給捍衛領土完整「劃線設禁」是不自量力，嚴正警告民進黨當局不要玩火。

對於闖入淡水河口的陸男，台海委會主委管碧玲前天表示，阮男曾是解放軍海軍艦艇艇長，其行為引發島內軍事意圖臆測。台國安局長蔡明彥昨表示，不排除是大陸對台灣進行「灰色地帶」襲擾，特別是針對當事人赴台動機、背後有無大陸操作，會進一步了解。

在電視劇《繁花》出演主角「阿寶」的大陸演員胡歌昨應台北市影音公會邀請，赴台北參加「對話青年」影視經驗交流活動，時隔6年再度登台，行程期間被大批媒體、粉絲包圍。

據台媒「風傳媒」報道，胡歌此次訪台正值兩岸關係緊張，海基會董事長鄭文燦為胡歌來台事宜積極疏通台灣陸委會、移民署、文化部、國安局等單位，被大陸方面稱讚。海基會昨回應表示，大陸人士赴台申請案由陸委會及相關機關審查，海基會並無參與，樂見兩岸文化交流順利進行，兩岸能有更多良性互動、善意理解。陸委會表示，胡歌依法申請入台，經當局審查同意入境，樂見兩岸藉由影視作品增進瞭解。

胡歌訪台 陳斌華：兩岸同胞樂見

陳斌華表示，「寶總到寶島」是兩岸同胞喜聞樂見的好事，「不需要費盡周折動用什麼人脈去周旋，平平常常的事還是用平平常常的心來處理」。陳又提及另一部近期流行的大陸劇集《慶餘年》第二季，表示該劇在島內受歡迎說明兩岸同胞同文同種，擁有共同的文化根脈，容易對影視劇等優秀文化作品產生情感共鳴。

《繁花》由王家衛執導，講述1990年代上海商人阿寶（胡歌飾）發跡的故事，主題曲採用張學友1994年錄製的國語歌《偷心》，去年底央視首播後在兩岸三地引發熱潮。該劇於3日在香港播出，亦將於明天在台灣播出。

相關字詞﹕陸委會 國台辦 海基會 王家衛 繁花 台海局勢

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