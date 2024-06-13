G7將設半導體小組 料關切中國「產能過剩」

彭博社援引相關聲明草案指，新小組將採取一系列舉措確保全球晶片供應，隨着人工智能（AI）蓬勃發展，晶片需求不斷成長，從汽車到智能手機、個人電腦到家用電器的各種產品都離不開晶片。該小組還將幫助引導海底電纜連接，確保連接各國網絡和彼此路線安全與彈性。今年2月，在紅海受損的電纜的修復工作被推遲了幾個月，而即使沒有領土爭端，由於缺乏維修船隻和難以到達分界線，維修也可能需要數月時間。

討論反制中國出口管制

另據《日本經濟新聞》引述日本政府消息人士指，G7峰會預計就中國「產能過剩」情况表達關切。此外，來自美國、德國、日本、法國、英國、加拿大和意大利的G7國家領袖，也將在為期3天的峰會上討論如何反制中國對鎵、鍺和石墨等關鍵材料的出口控制，以及討論如何強化供應鏈。

報道指，在中國的電動車和太陽能板生產過剩的背景下，經濟安全成為今年G7峰會議程之一，峰會聲明也預料會提及幾項最主要的經濟安全議題，例如經濟上依賴中國和俄羅斯這兩國的國家帶來的壓力。日本、美國和歐洲國家曾批評中國因提供自家企業龐大補貼和稅務優惠，導致產能過剩，並因此造成國際市場的自由公平競爭遭到扭曲。

王毅斥美經濟手段武器化

另邊廂，中國外交部長王毅前日在俄羅斯出席金磚國家同發展中國家外長對話會時，點名批評美國為維護單極霸權地位，與盟友大搞單邊制裁，高築保護主義壁壘，將經濟金融手段武器化。他提出國際社會需要共同應對全球性挑戰，反對將經濟問題政治化，要為各國發展營造有利外部環境，並捍衛真正多邊主義。

（中美角力）