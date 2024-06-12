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退役解放軍官輕舟直取淡水 台懲失職10人汲經驗強防衛

【明報專訊】大陸男子周日駕駛快艇闖進台灣淡水河口，全程如入無人之境震動台灣朝野。台灣海委會主委管碧玲昨（11日）透露，駕艇阮姓男子是退役解放軍官，曾任海軍艦艇艇長，國安局將介入偵查；她亦承認岸際守望哨確實有失職之處。海巡署當天宣布處分10人。台灣國防部長顧立雄稱，台軍對淡水河口的防衛部署是重點部署之一，會汲取這次經驗來做研議及相關的精進作為。

綜合中央社等台媒報道，管碧玲昨在台立法院列席備詢前受訪表示，六旬阮姓男子曾在解放軍海軍服役，還做過艦艇艇長，「有經歷特殊，會朝這方面來偵查」。她透露阮男已把相關的航儀紀錄刪除，但從未刪除的資料來看，對比速度、距離及用油情况，比較像是跨台海直航，但仍不排除快艇有母船搭載等其他可能。

雷達員誤判 守望哨沒通報 失誤30分鐘

管碧玲稱，事發當前，海巡署在淡水外海6海里已偵測到陸方快艇，「是人出了問題」。她表示，雷達操作員已看到這艘快艇，但誤判為是一般返港漁船；當守望哨辨識出非台灣漁船後，卻沒有通報，中間有長達30分鐘的失誤，確實有人為的問題。

海巡署副署長張慶欽昨表示，當天針對相關人員疏失召開考績會決議，包括海巡署北部分署長廖德聖到安檢所雷達操作員等10人，分處以申誡或記過。

行政院長卓榮泰在立法院稱，政府及所有國安單位、國安團隊也會密切注意，此事件目前已經啟動調查，務必要釐清責任；將來在檢討後，如果人員不夠就加強人員、裝備不足就更新裝備，一定要讓執法人員手上完全擁有力量，防衛台灣安全。

台防長：戰時要地 不排除陸試防線

對於事件，台國防部長顧立雄稱，淡水河口在戰時是重點部署之一，平時是國防部跟海巡協力合作。至於事件是否涉及疏失或有漏洞，顧立雄表示，海巡有相關的岸際雷達，對於並不屬戰時的軍事行動，會適切阻止，台軍會加以支援；就單艇突然進來，國防部會汲取這次經驗來做研議及相關的精進作為。

至於是否大陸在測試台灣防線，顧立雄說，有關灰色襲擾本來就是一直存在，永遠要維持警覺，也不排除這樣的可能性，會做相對的因應措施。

陸男駕快艇闖淡水河事件，民進黨政府遭藍營嚴厲批評。國民黨昨表示，此事件突顯台灣海防出現嚴重的漏洞，邊境竟如此輕易遭突破，全民安全如何保障，質疑民進黨政府只會口頭喊「抗中」，卻不知如何實際「保台」。

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