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沂蒙乾旱村民下跪祈雨 當局：倘有條件會人工降雨

【明報專訊】內地的極端天氣仍在持續，自昨起3天內，華北、黃淮等地的高溫還將發展增強，包括山東等地最高氣溫40℃以上的區域明顯擴展。山東沂蒙山區出現罕見連續乾旱情况，網上更出現果農等村民集體下跪求雨情况，當局表示若有條件會人工降雨。

華北黃淮等地料續高溫

山東臨沂蒙陰縣多名農戶稱，沂蒙山區旱情嚴重，多日未下雨，農作物因缺水死亡，水井也出現乾涸。網傳的短片顯示，有民眾頭戴樹枝編織的草帽，跪拜在龍王廟前求雨。有鄉民口中念念有詞，祈求老天降雨救莊稼免於枯死。影片顯示，沂蒙山區一些地方的水庫已經乾涸見底，田地龜裂。

求雨近年少見 「可能實在沒辦法」

當地人楊女士對本報表示，最近確實降水少、高溫天氣，偶爾下點雨，第二天太陽一曬，都蒸發掉了。楊說，平原地區還有機械泵往深井取水，丘陵地澆水抗旱很難，只能等下雨。她記得年幼時常見春季燒紙燒香求雨，大家都要磕頭向龍王爺求雨，近年已經很少見這種習俗，「可能大家實在沒辦法了」。

蒙陰縣防汛抗旱指揮部工作人員昨對《新京報》稱，今年旱情比往年嚴重，相關部門已進行抽水、放水等多種措施抗旱，如果有人工降雨的條件也會人工降雨。

與此同時，南方的「龍舟水」持續。未來三天，南方較強降雨主要出現在江西、福建、廣西等地，局地有大暴雨。

相關字詞﹕龍舟水 求雨 乾旱 高溫

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