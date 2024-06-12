皇馬球迷辱中國女性 球會稱個別事件

多方指認，唱歌年輕男子疑是皇馬已故前主席Lorenzo Sanz 之孫，現皇馬官方解說員Lorenzo Sanz Duran 之子。Duran通過社交平台Instagram 向該博主表示「為家人言行道歉」，但未能平中國民憤。

扮慶祝勝利 博主語言不通中招

皇馬1日於倫敦舉行的歐聯決賽2：0擊敗多蒙特捧盃，「球迷匯SHOWMI」博主Kevin 賽後採訪慶祝的皇馬球迷，和對方打招呼後，該球迷詢問博主是否來自韓國，得知博主是中國人後，這名球迷對着鏡頭以西班牙語高歌。博主不懂西班牙語，其後網民指出該球迷唱歌的內容涉種族歧視，侮辱中國女性。

「球迷匯SHOWMI」發文指，博主Kevin 事後立即向倫敦警方提交了Hate Crime（仇恨犯罪）的報案，警方和Kevin 預約周三（12日）面談。Duran 回覆了博主Kevin 的私信道歉，但認為此舉是家人「無心之過」。Kevin 表示至今沒有收到當事人道歉，會繼續行動。

華使館斥低俗 提嚴正交涉

中國駐西班牙使館10日晚發聲明，批評男子唱歌行為言辭低俗，性質惡劣；使館第一時間向皇馬俱樂部提出嚴正交涉，皇馬強調拒絕並譴責任何形式的種族歧視，認為這是個別球迷的孤立行為，不代表皇馬俱樂部以及廣大皇馬球迷的態度。皇馬又強調俱樂部「重視並熱愛中國球迷」，希望為西中友好繼續發揮積極作用。