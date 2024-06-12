皇馬球迷辱中國女性 球會稱個別事件

【明報專訊】中國一名足球博主月初到倫敦採訪歐聯決賽時，有皇家馬德里球迷受訪時在其鏡頭前以西班牙語高唱涉侮辱中國女性的歌曲，並稱這是在「慶祝勝利」。中國大使館10日晚發聲明，表示已向皇馬嚴正交涉，皇馬回覆譴責歧視，認為是個別球迷行為。
多方指認，唱歌年輕男子疑是皇馬已故前主席Lorenzo Sanz 之孫，現皇馬官方解說員Lorenzo Sanz Duran 之子。Duran通過社交平台Instagram 向該博主表示「為家人言行道歉」，但未能平中國民憤。
扮慶祝勝利 博主語言不通中招
皇馬1日於倫敦舉行的歐聯決賽2：0擊敗多蒙特捧盃，「球迷匯SHOWMI」博主Kevin 賽後採訪慶祝的皇馬球迷，和對方打招呼後，該球迷詢問博主是否來自韓國，得知博主是中國人後，這名球迷對着鏡頭以西班牙語高歌。博主不懂西班牙語，其後網民指出該球迷唱歌的內容涉種族歧視，侮辱中國女性。
「球迷匯SHOWMI」發文指，博主Kevin 事後立即向倫敦警方提交了Hate Crime（仇恨犯罪）的報案，警方和Kevin 預約周三（12日）面談。Duran 回覆了博主Kevin 的私信道歉，但認為此舉是家人「無心之過」。Kevin 表示至今沒有收到當事人道歉，會繼續行動。
華使館斥低俗 提嚴正交涉
中國駐西班牙使館10日晚發聲明，批評男子唱歌行為言辭低俗，性質惡劣；使館第一時間向皇馬俱樂部提出嚴正交涉，皇馬強調拒絕並譴責任何形式的種族歧視，認為這是個別球迷的孤立行為，不代表皇馬俱樂部以及廣大皇馬球迷的態度。皇馬又強調俱樂部「重視並熱愛中國球迷」，希望為西中友好繼續發揮積極作用。